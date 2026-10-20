Sventato furto notturno di carburante a Modica: decisivo l’intervento della Vigilanza La Ronda

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Un tempestivo e coordinato intervento nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre ha sventato un furto ai danni di un’importante azienda situata nella prima periferia di Modica.

Attorno alle 23:40, l’attenzione di un operatore della Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Ronda” è stata attirata da alcuni movimenti sospetti visibili attraverso le telecamere di videosorveglianza dell’impianto. Dalle immagini emergeva la presenza di diversi individui intenti a sviscerare il gasolio dai serbatoi degli automezzi aziendali parcheggiati nel piazzale, travasando il carburante all’interno di alcuni recipienti portati sul posto.

Dalla centrale è scattato immediatamente l’allarme: la pattuglia radiomobile di zona de “La Ronda” è stata inviata sul posto e vi è giunta nel giro di pochissimi minuti. L’arrivo a sirene spiegate dell’auto di vigilanza ha colto di sorpresa i malviventi, costringendoli a una rapida fuga a piedi per le campagne circostanti e ad abbandonare l’intera refurtiva.

Contestualmente, la centrale operativa ha allertato i Carabinieri, che sono giunti prontamente sul luogo dell’evento. I militari dell’Arma hanno subito avviato i rilievi di rito e le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

Grazie alla prontezza dei sistemi di monitoraggio e alla velocità dei soccorsi, il colpo è fallito prima di essere portato a termine: tutto il carburante già estratto è stato interamente recuperato e restituito ai proprietari dell’azienda, evitando così un ingente danno economico.

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