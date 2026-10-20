Scicli, il sindaco Mario Marino aderisce a Forza Italia: l’accoglienza del coordinamento cittadino

SCICLI, 20 Ottobre 2026 – Passaggio politico di rilievo nella vita amministrativa della città di Scicli. Il sindaco Mario Marino ha ufficialmente dato la propria adesione a Forza Italia, un’operazione annunciata dal commissario regionale del partito, Nino Minardo, che segna un rafforzamento decisivo dell’area di centrodestra nel territorio Ibleo.

L’ingresso del primo cittadino è stato accolto con entusiasmo e piena soddisfazione dai vertici locali del partito: la Segreteria cittadina di Forza Italia Scicli, il Commissario cittadino e il Capogruppo consiliare hanno voluto sottolineare l’importanza di questa scelta per il futuro amministrativo e politico della comunità.

Attraverso una nota congiunta, i dirigenti locali azzurri hanno rivolto un caloroso benvenuto al primo cittadino, evidenziando il valore strategico di questa scelta: «Rivolgiamo al sindaco Mario Marino il nostro benvenuto in Forza Italia, con la consapevolezza che questa adesione rappresenta un passaggio importante per il futuro del partito e per il consolidamento del progetto politico del centrodestra nella nostra città.»

Secondo il coordinamento azzurro, l’arrivo di Marino si inserisce perfettamente nella linea di apertura verso il civismo, le esperienze amministrative e le energie attive della comunità, considerati elementi cardine per la costruzione di un partito moderno, inclusivo e attento ai bisogni reali dei cittadini.

Viene rimarcata la necessità di una politica incentrata sul pragmatismo e sul senso di responsabilità: «Scicli ha bisogno di una politica concreta, responsabile e attenta alle priorità della comunità. In questo percorso, Forza Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, spirito costruttivo e autonomia politica, mantenendo saldi i propri valori e la propria identità.»

L’obiettivo dichiarato dal gruppo locale è quello di valorizzare il lavoro di squadra e ampliare il confronto con le diverse realtà sociali ed economiche del territorio, portando avanti un’azione amministrativa efficace e orientata alla crescita di Scicli.

In conclusione, i rappresentanti locali di Forza Italia hanno espresso un sentito ringraziamento al commissario regionale Nino Minardo per la regia politica e per l’azione di riorganizzazione sul territorio siciliano: «Ringraziamo il commissario regionale Nino Minardo per il lavoro di radicamento e rinnovamento che sta portando avanti in Sicilia, nella convinzione che il futuro di Forza Italia passi dalla capacità di valorizzare i territori e le persone che ogni giorno si impegnano per le proprie comunità.»

L’adesione del sindaco Marino conferma così il dinamismo della politica locale e consolida la presenza di Forza Italia nell’assetto amministrativo della provincia di Ragusa.

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