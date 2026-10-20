Scicli. Blocco dei Tir, il sindaco Marino: “Protesta legittima, i Governi regionale e nazionale diano risposte

Scicli, 20 ottobre 2026 – È preoccupato il sindaco di Scicli Mario Marino per l’aggravarsi della vertenza dell’autotrasporto in Sicilia, dovuta alla protesta dei padroncini e degli autotrasportatori che non riescono più a sostenere il vertiginoso aumento del costo dei carburanti.

“La protesta di quanti non riescono più a sopravvivere assicurando il trasporto merci lungo la Penisola è legittima e sacrosanta. Al caro carburanti si aggiunge l’aumento dei costi del traghettamento che rende impossibile per questi lavoratori sopravvivere a queste condizioni.

La preoccupazione è che in assenza di una risposta forte del Governo regionale e del Governo nazionale questa situazione di blocco possa provocare ulteriori e gravi danni ad altri settori dell’economia, soprattutto nella fascia vocata agricola siciliana e non solo. Auspico che grazie all’intervento di entrambi i Governi si possa addivenire al più presto a una mediazione possibile e si scongiuri il precipitare di una situazione che di suo è già abbastanza grave e sull’orlo di una crisi ben maggiore”.

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