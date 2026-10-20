Scherma Modica. Due ori e un medagliere ricco di soddisfazioni ad Acireale

Acireale, 20 ottobre 2026 – Alla prima prova regionale del Gran Premio Giovanissimi, disputata al PalaVolcan di Acireale, la Conad Scherma Modica apre con una doppia vittoria e con un bottino complessivo di 11 medaglie: oltre ai due ori, due argenti e sette bronzi. A firmare i successi più prestigiosi sono stati Nicolò Cannizzaro, primo classificato nella categoria dei debuttanti Maschietti di fioretto, e Sofia Spadaro, vincitrice nella più esperta categoria delle Ragazze/Allieve di fioretto. Due vittorie importanti che premiano il lavoro svolto in sala e confermano le qualità dei giovani schermidori della società modicana. Sul secondo gradino del podio sono saliti Vittorio Parisi nei maschietti fioretto e Giorgia Gurrieri nelle ragazze/allieve fioretto; protagonisti assieme ai compagni di allenamento in entrambe le categorie, di due finali tutte modicane. Ad arricchire ulteriormente il medagliere, a completamento di un bilancio complessivo particolarmente positivo, sono sette le medaglie di bronzo conquistate da: Federico Elera e Giorgio Sarta nei maschietti fioretto, Jacopo Tebaldi nei giovanissimi spada, Amelia Roccuzzo nelle giovanissime fioretto, Leonardo Galfo nei giovanissimi fioretto, Serena Stracquadanio nelle ragazze/allieve fioretto, e Giovanni Barone nei ragazzi/allievi fioretto. I risultati ottenuti ad Acireale rappresentano un incoraggiante avvio di stagione per il gruppo giovanile della società modicana, una tappa che rappresenta un primo importante passo di una stagione ancora lunga, che ha come obiettivo principale i Campionati Italiani di categoria nel mese di maggio. Poco tempo per festeggiare per i giovanissimi schermitori modicani, che torneranno subito in sala scherma a preparare il debutto nelle prossime settimane sui ben più impegnativi palcoscenici nazionali del Gran Prix Kinder+Sport. A fine mese infatti gli under14 di spada saranno di scena a Caorle per la 1º Prova Nazionale, mentre i fiorettisti voleranno a La Spezia a metà novembre.

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