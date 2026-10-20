Ragusa, Mancuso: «Cassì si occupi del suo partito, i veti personali non sono nell’agenda del centrodestra»

Ragusa, 20 ottobre 2026 – «Il Sindaco Cassi è libero di scegliere il proprio candidato all’interno del suo nuovo partito, Forza Italia. Mi sembra irriguardoso che si lasci andare a valutazioni personali su uomini impegnati e determinati al bene di Ragusa come l’avv. Mauro. I veti personali non sono nell’agenda politica del centrodestra siciliano. Lo invito, con dovuto rispetto ad un primo cittadino, ad occuparsi alle vicende e alle proposte di candidatura del suo partito».

Lo dichiara l’On. Fabio Mancuso, Commissario provinciale Mpa-Grande Sicilia per la provincia di Ragusa

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