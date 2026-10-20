Presentato al Comune di Modica il progetto “Sì, ma verso dove? Percorsi e orizzonti”: un’alleanza territoriale contro la dispersione scolastica e per il futuro dei giovani

Modica, 20 ottobre 2026 – È stato presentato oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Modica, il progetto “Sì ma verso dove? Percorsi e orizzonti”, iniziativa finanziata dall’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, supportando i ragazzi negli snodi cruciali delle loro scelte di studio e di lavoro.

Un progetto articolato che si regge sulla collaborazione di una forte rete di partner: la Cooperativa sociale L’Arca è l’ente capofila di un partenariato che include l’Associazione e la Cooperativa sociale Don Giuseppe Puglisi, gli istituti scolastici I.I.S. Galilei Campailla, IPS Principi Grimaldi, I.C. R. Poidomani e il Comune di Modica.

Com’è stato spiegato in conferenza stampa, la sfida centrale di tutte le assi progettuali di “Sì ma verso dove?” è riconnettere la motivazione allo studio dei ragazzi con una speranza concreta per il futuro, attraverso interventi sia individuali che di gruppo, mirati ad accrescere le risorse dei giovani attraverso il potenziamento delle life skills. Verranno attivati percorsi innovativi e inclusivi che spaziano dall’educazione in outdoor a campus estivi qualificati, fino ad attività di orientamento e autoimprenditorialità. Tutte le iniziative adotteranno il metodo del Problem Solving Collaborativo (PSC) e coinvolgeranno diversi ambiti: da quello scientifico (STEM) a quello culturale, sportivo e digitale.

«Quando parliamo di futuro, parliamo di possibilità, di sogni, di scelte e di opportunità, qualcosa che costruiamo ogni giorno», ha dichiarato in conferenza stampa Alessandra Poidomani, presidente della Cooperativa sociale L’Arca: «In un mondo sempre più complesso, i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, accompagnati e messi nelle condizioni di scoprire le proprie capacità. L’obiettivo principale è offrire loro occasioni concrete di crescita, partecipazione e scoperta di sé, riducendo le distanze tra chi ha maggiori opportunità e chi rischia di rimanere indietro. Creando un dialogo tra generazioni e rafforzando il legame tra scuola e realtà produttive, vogliamo aiutarli a riconoscere i propri talenti. Investire sui ragazzi, quando le loro aspirazioni possono ancora essere accompagnate, significa investire sul futuro di tutto il territorio».

Il riferimento della presidente Poidomani riguarda in particolare le attività di “Imprenditori in erba”, una delle cinque azioni specifiche previste nel progetto, che rappresenterà il fulcro del lavoro dei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto e fruttuoso tra le realtà sociali, le scuole e le imprese del territorio: attraverso testimonianze in classe e visite aziendali, gli studenti avranno infatti modo di toccare con mano la concretezza del mondo del lavoro e delle più interessanti realtà presenti nell’imprenditoria locale.

Le altre azioni previste sono “Comunità di pratica”, con laboratori che coinvolgeranno direttamente i giovani nella coprogettazione, “Il futuro in gioco”, con attività di supporto nello studio ed esperienze formative, “Il lavoro buono”, con campus e laboratori sportivi e artistici, e “Librarsi”, con percorsi legati alla cooperazione e all’economia civile.

A questo proposito è intervenuto Maurilio Assenza, in rappresentanza della Cooperativa Don Puglisi: «Il progetto si ispira a una espressione cara a don Puglisi, ‘Sì, ma verso dove?’, perché, attraverso i vari percorsi, si vogliono aiutare i ragazzi e i giovani a poter dire il loro sì alla vita e a trovare orizzonti di senso. Si vogliono accompagnare i ragazzi nell’esperienza dei compiti, collocata nell’oratorio Carlo Acutis della parrocchia di Sant’Elena, per viverla come una crescita. Si vogliono aiutare i giovani, nei percorsi di orientamento e di formazione scuola lavoro, a una migliore conoscenza di se stessi e a pensare il lavoro, attraverso testimonianze significative, come capacità di unire sogni e realtà, anche rimettendosi in gioco dopo le prime scelte iniziali. Con attenzione alla cura della Casa comune, agli stili di vita, alla bellezza, fino a poter lasciare traccia in un murales delle loro maturazioni. Invitando tutta la città a pensarsi come comunità educante»s.

Per siglare l’impegno nella veste di garante istituzionale di questo patto per la comunità, hanno preso la parola il sindaco di Modica Maria Monisteri e l’Assessore alle Politiche sociali ed educative Concetta Spadaro: «Come Amministrazione – hanno detto – abbiamo subito aderito a questa proposta di progetto, facendo la nostra parte sia a supporto dell’ampia rete di enti del terzo settore coinvolti sia soprattutto delle scuole dei due cicli scolatici coinvolti, ovvero scuola secondaria di primo e secondo grado, condividendo l’importanza di orientare i ragazzi che si preparano a una vita sociale e lavorativa matura. Il nostro auspicio è sempre quello che istituzioni, famiglie, scuole e realtà del terzo settore mantengano sempre più stabilmente questo lavoro di rete con questo tipo di finalità e in quest’ottica il Comune non può che farsi garante dell’efficacia di questo tessuto connettivo. In questo caso specifico sono a nostro avviso estremamente interessanti le metodologie educative scelte, nell’accompagnare i giovani ad acquisire non tanto e non solo competenze che saranno loro utili nel contesto lavorativo, ma soprattutto competenze trasversali che hanno a che fare con le relazioni personali e professionali. Incoraggiamo i promotori a fare ampia documentazione dello sviluppo delle attività, affinché si possa farne tesoro per altri progetti futuri».

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