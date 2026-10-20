Pozzallo, l’Aula Consiliare di Palazzo La Pira sarà intitolata a Patrizia Burrafato: voto all’unanimità in Consiglio

POZZALLO, 20 Ottobre 2026 – Una serata all’insegna della concordia, del senso delle istituzioni e del ricordo profondo. Il Consiglio Comunale di Pozzallo ha dimostrato ancora una volta che di fronte a momenti importanti e gratificanti per la Città, e al cospetto di figure che ne hanno segnato in modo indelebile il tempo e la storia, non esistono divisioni né distinzioni politiche. “Unanimità assoluta e sincera convinzione – dice la presidente del consiglio comunale, Quintilia Celestri – hanno guidato il voto sull’atto di indirizzo proposto per l’intitolazione dell’aula consiliare di Palazzo La Pira a Patrizia Burrafato, affinché la memoria di una grande donna e di un esempio luminoso di equilibrio, vera socialità e condivisione possa rimanere viva per sempre”.

Particolare soddisfazione e gratitudine sono state espresse nei confronti di ciascun consigliere per il clima di profonda condivisione emerso in aula. Tutti gli interventi hanno concordato nel riconoscere il valore inestimabile che Patrizia Burrafato ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare per Pozzallo. Scegliere insieme di dedicarle la sala più prestigiosa e significativa della casa di tutti i pozzallesi è un gesto dal forte valore simbolico, che misura e delinea lo spessore culturale e di civiltà dell’intera comunità.

“Nelle assise cittadine, i consiglieri si sono fatti interpreti e portavoce del sentire comune di una Città che desidera ricordare per sempre una figura leale, rispettosa e capace di grande ascolto, sia nel ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio Comunale, sia come donna costantemente impegnata nel sociale. Il dialogo e la disponibilità verso il prossimo hanno sempre costituito la cifra distintiva del suo agire quotidiano.

L’atto votato all’unanimità rappresenta la prima pietra miliare di un iter amministrativo che prosegue con determinazione. L’impegno per il futuro prossimo è quello di portare avanti con celerità tutti i passaggi necessari per ottenere l’autorizzazione da parte della Prefettura di Ragusa, rendendo così al più presto realtà l’ufficializzazione di questo doveroso e sentito omaggio”.

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