Partita rinviata a Modica, il rammarico dei tecnici: Ferazzoli pensa al recupero, Raciti chiede il quarto uomo

MODICA, 20 Ottobre 2026 – — C’è profondo rammarico tra i giocatori scesi in campo per non aver potuto concludere l’incontro tra Modica e Athletic Palermo. Il più contrariato è apparso il difensore rossoblù Callegari, che ha espresso tutta la sua rabbia scaraventando a terra la fascia da capitano ricevuta poco prima dall’infortunato Garufi. L’allenatore dell’Athletic Palermo, Giuseppe Ferazzoli, analizza la situazione: “Ho visto una buona mezz’ora tra due squadre che giocano con il patema della classifica. Eravamo venuti a Modica con cinque assenti per infortunio e cinque under in campo, Erano di fronte due squadre che venivano da altrettante sconfitte. I miei hanno eseguito quanto preparato, ma il rinvio ci creerà problemi per via della nuova trasferta. Ora dobbiamo ritrovare serenità”. Dall’altro lato, il tecnico del Modica, Filippo Raciti – colui che due anni fa portò proprio l’Athletic Palermo in Serie D – si sofferma sull’aspetto organizzativo: “Suona strano che accadano simili situazioni in un campionato ormai di livello professionistico. La figura del quarto uomo, pronto a subentrare all’arbitro in caso di necessità, è diventata indispensabile. Alla fine è un peccato, perché si stava giocando davvero una bella partita”.

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