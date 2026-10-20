Pali senza luci nelle contrade di Modica: Spadaro (PD) interroga l’Amministrazione sulla pubblica illuminazione

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Buio e impianti a metà scatenano le proteste dei residenti e portano la questione della pubblica illuminazione all’attenzione del Palazzo di Città a Modica. A farsi portavoce del malcontento dei cittadini delle zone di Contrada Musebbi, Via Cava Ispica – Crocevie e Contrada San Filippo è il consigliere comunale Giovanni Spadaro, il quale ha depositato un’interrogazione indirizzata al Sindaco e all’Assessore competente per fare luce su una serie di anomalie segnalate nei quartieri periferici.

La situazione dipinta dalle segnalazioni parla di veri e propri impianti “incompiuti”: nelle aree interessate sono stati infatti installati i pali di sostegno per l’illuminazione pubblica, ma sono del tutto assenti i corpi illuminanti. La situazione non migliora a Contrada Musebbi, dove, pur risultando il lavoro apparentemente completato, l’impianto non è mai entrato in funzione, lasciando le strade al buio. Di fronte a questo scenario, il consigliere ritiene doveroso verificare la regolarità amministrativa e tecnica delle opere eseguite, accertando se tali interventi siano riconducibili a specifici progetti approvati e finanziati dal Comune.

Nel documento protocollato, Spadaro chiede con fermezza di sapere se per tali aree esistano progetti approvati con i relativi atti di finanziamento, gli importi stanziati e i tempi previsti per la chiusura dei cantieri. Qualora non dovessero risultare specifici atti autorizzativi o progettuali, l’Amministrazione dovrà chiarire su quali basi e disposizioni si sia proceduto al posizionamento dei soli pali. L’esponente di opposizione sollecita inoltre di conoscere gli esiti di eventuali verifiche tecniche già effettuate dagli uffici comunali e chiede di accedere a tutta la documentazione amministrativa correlata. L’obiettivo finale resta quello di capire quali misure urgenti il Comune intenda mettere in atto per garantire la piena funzionalità degli impianti e restituire la necessaria sicurezza serale ai residenti delle contrade.

Salva