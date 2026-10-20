SCICLI, 20 Ottobre 2026 – Dal 2022, il movimento civico Obiettivo Comune rappresenta uno dei pilastri centrali dell’amministrazione di Scicli. Nato dall’iniziativa di Mario Marino — prima Consigliere comunale e oggi Primo Cittadino —, il progetto ha saputo unire sensibilità politiche differenti attorno a un programma condiviso, garantendo stabilità amministrativa e coesione alla maggioranza di governo.
Oggi, di fronte all’ufficializzazione dell’adesione del Sindaco a Forza Italia, Obiettivo Comune interviene per chiarire la propria posizione e confermare la massima compattezza attorno al Primo Cittadino.
La decisione di Marino di aderire al partito azzurro non è giunta a sorpresa, ma è stata l’esito di un confronto approfondito all’interno della sua forza civica d’origine.
«La scelta del Sindaco è stata oggetto di una riflessione condivisa in primo luogo con Obiettivo Comune e trova nel nostro gruppo una condivisione piena e un sostegno convinto», spiegano i vertici del movimento. «Riteniamo che questo passaggio possa rafforzare le relazioni istituzionali e offrire nuove opportunità per realizzare gli impegni assunti con i cittadini e promuovere lo sviluppo di Scicli.»
Nonostante la svolta partitica del Sindaco, Obiettivo Comune ribadisce che non smarrirà la propria radice d’origine, continuando a operare con lealtà e spirito unitario.
Obiettivo Comune blinda la maggioranza a Scicli e rilancia: «Pieno sostegno alla scelta del Sindaco Mario Marino»
SCICLI, 20 Ottobre 2026 – Dal 2022, il movimento civico Obiettivo Comune rappresenta uno dei pilastri centrali dell’amministrazione di Scicli. Nato dall’iniziativa di Mario Marino — prima Consigliere comunale e oggi Primo Cittadino —, il progetto ha saputo unire sensibilità politiche differenti attorno a un programma condiviso, garantendo stabilità amministrativa e coesione alla maggioranza di governo.
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