Niente revoca della cittadinanza onoraria a Pennavaria: il Consiglio di Pozzallo si divide e insorge l’ANPPIA

POZZALLO, 20 Ottobre 2026 – Si conclude con un nulla di fatto il dibattito nell’aula consiliare di Pozzallo sulla proposta di revoca della cittadinanza onoraria a Filippo Pennavaria. Nel corso della seduta di ieri, l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno — terminata con cinque voti favorevoli e cinque astensioni — non ha consentito di raggiungere la maggioranza necessaria per l’approvazione dell’atto. Un risultato politico che ha immediatamente scatenato la dura reazione dell’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti), intervenuta formalmente tramite il circolo locale “Vanni Rosa”.

In una nota dai toni molto accesi, l’associazione ha stigmatizzato la scelta di quei consiglieri che, optando per l’astensione, hanno di fatto bloccato la cancellazione di un’onorificenza concessa quasi un secolo fa a una figura di spicco del Ventennio. L’ANPPIA ha ricordato il meticoloso lavoro di ricerca storica e documentale condotto negli ultimi anni, da cui sarebbero emerse in modo chiaro le pesanti responsabilità attribuite a Pennavaria nella macchina repressiva del regime fascista.

Per l’associazione, l’esito della votazione costituisce una profonda ferita per la memoria democratica della comunità pozzallese e un’offesa al sacrificio di quanti patirono le persecuzioni del regime, dei partigiani e dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Nel comunicato viene rimarcata l’amarezza per il fatto che la città continui a mantenere un legame simbolico con personaggi legati a quella stagione storica, un’eredità che, secondo i rappresentanti del circolo, dovrebbe essere superata una volta per tutte.

Richiamando i propri valori statutari e il radicamento nei principi antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana — ricordando anche padri fondatori dell’associazione del calibro di Sandro Pertini e Umberto Terracini — il circolo pozzallese ha annunciato che non intende fermarsi e proseguirà l’opera di approfondimento storico e divulgazione sulle vicende del fascismo locale. L’esito del voto in Consiglio riporta così al centro del dibattito cittadino la delicata relazione tra memoria storica, identità civica e responsabilità delle istituzioni.

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