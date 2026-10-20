Modica e le 100 chiese. Il triste destino di San Francesco di Paola..a cura di Nino Sparacino

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Nel suo consueto e affascinante viaggio tra i tesori e la storia di Modica, Nino Sparacino torna a catturare l’attenzione dei lettori e degli appassionati di storia locale con un nuovo post corredato da scatti preziosi. Un fotografico e storico alla scoperta delle chiese dimenticate di Modica. La maggior parte di questi luoghi di culto purtroppo non esiste più, perché al loro posto negli anni sono state costruite delle abitazioni private, altre sono state distrutte dai terribili terremoti che hanno colpito il nostro territorio e altre ancora giacciono abbandonate e in condizioni davvero pessime.

Stavolta Sparacino ci parla della chiesa di San Francesco di Paola. “Non posso fare altro – spiega – che confermare le sue condizioni disastrose. Al suo interno è ancora possibile scorgere ciò che rimane del suo passato, in un contrasto stridente e doloroso: tra macerie di ogni genere e persino la carcassa di un’automobile abbandonata, resiste tuttora un bellissimo altare. Lascio comunque che siano le immagini, scattate sia con la reflex che con il drone, a parlare al mio posto e a raccontare lo stato attuale di questo luogo. La chiesa venne riedificata dopo il devastante terremoto del 1693 e si trova alle pendici della collina di Monserrato, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Modica. Per chi volesse raggiungerla e visitarla, esclusivamente dall’esterno viste le condizioni di pericolo, si deve imboccare il piccolo sentiero che si trova alla fine della discesa sulla sinistra, subito prima della grande curva che dal Palazzo dei Mercedari porta al parcheggio sopraelevato”.

Lo storico modicano Placido Carrafa parla di questa chiesa con parole molto suggestive: “Una polla d’acqua salutare sgorga là ove fu recentemente eretta la piccola Chiesa di San Francesco di Paola, che guarda verso la parte occidentale. Di questa acqua gli ammalati bevendo per la divozione al Santo la primiera salute racquistano”.

“Poiché il Carrafa utilizza l’espressione “recentemente eretta”, si presuppone che la prima edificazione della chiesa risalga intorno al 1600, legata proprio alla presenza di questa sorgente ritenuta miracolosa”.

La chiesa nasconde, inoltre, dei sotterranei adibiti a cripta dove sono stati rinvenuti, nel corso degli anni, alcuni scheletri umani. Nel periodo della peste che colpì Modica, molti dei morti furono seppelliti proprio all’interno di questi ambienti ipogei, utilizzati come luogo di sepoltura d’emergenza quando la città si trovò ad affrontare una delle sue pagine più drammatiche.

Salva