Modica Calcio, i gol mancano all’appello: la dirigenza corre ai ripari con due nuovi innesti in prova

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Le difficoltà realizzative emerse in questa prima fase del campionato di Serie D stanno spingendo la dirigenza del Modica Calcio a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni immediate. Nonostante un impianto di gioco capace di creare un buon volume di gioco, il reparto offensivo — guidato da elementi del calibro di Flores, Reinero e Pierce — sta palesando una scarsa concretezza sotto porta. Questo divario tra le numerose occasioni create e le reti effettivamente realizzate rischia di diventare il vero e proprio tallone d’Achille della squadra rossoblù in questa stagione.

Per correre ai ripari e dare a mister Raciti nuove opzioni tattiche in zona gol, la società ha avviato una fase di valutazione tecnica. Nella sessione odierna di allenamento, infatti, sono stati visionati due nuovi profili offensivi:

Haroun Tchaouna: punta centrale di 26 anni attualmente svincolato.

Andrea Tripocchio (foto): attaccante di 30 anni proveniente dal Castrumfavara.

La dirigenza e lo staff tecnico osserveranno attentamente le prestazioni e la condizione fisica dei due calciatori nei prossimi giorni, con l’obiettivo di capire se affidare a uno di loro il compito di sbloccare l’attacco e concretizzare la mole di gioco prodotta dai rossoblù.

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