Moda, l’eccellenza ragusana veste Fabrizio Corona: il successo dello stilista Carmelo La Licata

MILANO, 20 Ottobre 2026 – C’è un filo invisibile, ma robustissimo, che unisce la maestria artigianale di Ragusa e dell’intera provincia iblea al cuore pulsante della moda maschile internazionale a Milano. A stenderlo è stato lo stilista ragusano Carmelo La Licata, protagonista in questi giorni di una prestigiosa trasferta nel capoluogo lombardo che lo ha visto impegnato a vestire uno dei personaggi più noti e discussi del panorama mediatico italiano: Fabrizio Corona.

Ma il viaggio milanese di La Licata non si è fermato ai fitting esclusivi. Ha toccato le corde più profonde della tradizione sartoriale grazie a un incontro speciale, di quelli che segnano un percorso professionale e umano. Lo stilista ragusano ha infatti varcato la soglia di Via Scarpa 9, l’indirizzo di Al Bazar Milano, la storica boutique fondata all’inizio degli anni ’70 da Lino Ieluzzi.

Ieluzzi non ha bisogno di presentazioni: icona indiscussa del Made in Italy al Pitti Uomo di Firenze, è considerato a livello internazionale come uno dei cinquanta uomini più eleganti al mondo. Eppure, superata la porta di quel negozio-salotto, la distanza si annulla.

“Due sarti, due generazioni, stessa idea di eleganza” è il commento colmo di rispetto che lo stesso Carmelo La Licata ha affidato alle sue riflessioni. “In via Scarpa 9 ti senti subito a casa. Con Lino Ieluzzi non parli di moda, parli di vita, di rispetto per il mestiere, di dettagli che durano cinquant’anni”.

L’incontro tra lo stilista ragusano e il maestro milanese rappresenta il passaggio di testimone di una filosofia che resiste alle mode passeggere del fast fashion. Al centro del loro dialogo non ci sono stati i trend del momento, ma il culto per il dettaglio, la sacralità del fatto a mano e il rispetto per un mestiere nobile che richiede tempo, dedizione e una passione sconfinata.

Per Modica e per l’intera provincia si tratta dell’ennesima conferma: il talento del territorio, quando è supportato da studio, rigore e genialità, sa parlare i linguaggi più alti del panorama nazionale, trovando una perfetta sintonia sia con l’esuberanza dello show business milanese sia con l’eleganza senza tempo dei grandi maestri.

La Licata ha vestito anche il jet-set italiano e internazionale come Ciccio Sultano e Joseph Micieli. Da lì è stato un crescendo verso i palcoscenici più famosi che hanno portato La Licata a vestire diversi vip.

Salva