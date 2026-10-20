L’Europa, la rivolta e il tramonto dell’autorità…l’opinione di Rita Faletti

Il pragmatismo ha aspetti di cinismo. Non indulge in moralismi di posizione o sentimentalismi da psicodramma. Ha come punto fermo i fatti e rifiuta gli alibi nascosti dietro ideologie mascherate da farmaci per il benessere collettivo. È lo strumento più efficace per prevenire e risolvere i problemi, a condizione che si abbia il coraggio di riconoscerli. Ogni civiltà nasce, raggiunge il proprio apice e si avvia al declino che precede la morte. Segue, almeno apparentemente, lo stesso percorso di ogni essere vivente, con la differenza che le civiltà possono trasformarsi e sopravvivere alle proprie crisi. Non necessariamente per evitare la fine, ma almeno per risparmiarci le sofferenze che quasi sempre accompagnano la decadenza. La storia potrebbe aiutarci. Pochi però la studiano, meno ancora la ricordano, altri preferiscono ribaltarla per adattarla alle proprie convenienze. Dove voglio arrivare? A quello che da oltre un mese sta accadendo in Francia, patria della Rivoluzione, delle decapitazioni e, successivamente, dell’impero napoleonico. Il Paese che ha portato in trionfo libertà, fraternità e uguaglianza, ma che oggi sembra faticare a riconoscersi in tutti e tre questi principi. E, per estensione di un fenomeno che ha assunto dimensioni europee, mi riferisco anche al Belgio e soprattutto all’Italia. Da metà settembre Parigi e decine di altre città francesi sono teatro di mobilitazioni studentesche. Cortei, occupazioni, tafferugli, scontri con la polizia. Lacrimogeni e idranti per respingere gruppi di violenti che lanciano sassi, incendiano, distruggono. Scuole devastate, dirigenti scolastici aggrediti, negozi saccheggiati. Una situazione che ha costretto il governo a ricorrere a misure straordinarie di ordine pubblico. Parlare soltanto di studenti è ormai riduttivo. Alle manifestazioni partecipano insegnanti, personale scolastico, sindacati e movimenti di protesta, compresi i gilet gialli. Le ragioni originarie sono comprensibili: insegnanti insufficienti, classi sovraffollate, orari pesanti, edifici scolastici inadeguati. Problemi reali che richiedono risposte altrettanto reali. Manifestare non è un reato. Va precisato. Distruggere, incendiare, saccheggiare, aggredire le forze dell’ordine per fare male sono invece crimini e come tali devono essere perseguiti. Identificare chi commette violenze è un dovere dello Stato, senza eccezioni di convenienza. Ma il punto più interessante è un altro. La protesta studentesca è diventata il terreno sul quale si sono inseriti movimenti antisistema, gruppi radicali e criminali comuni, interessati assai meno alle condizioni delle scuole che alla possibilità di sfidare le istituzioni. Chi soffia sul fuoco? Chi pensa di trarre vantaggio dal caos e dalla paura. Nella primavera del 2027 la Francia eleggerà il nuovo presidente della Repubblica. Il primo ministro Lecornu ha accusato La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di alimentare o sfruttare le violenze. La politicizzazione delle proteste di piazza non è una novità. L’estrema sinistra di Mélenchon raccoglie consensi in ambienti molto diversi, accomunati dall’opposizione all’attuale sistema politico: settori economicamente disagiati, movimenti radicali, militanti filopalestinesi e parte delle periferie segnate dalle criticità causate dall’immigrazione e dall’integrazione. Un terreno eterogeneo, fertile per chi cerca di trasformare il malcontento in uno scontro politico permanente. E siamo già in Italia. La nostra Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, protetta dall’immunità parlamentare, nonché esperta di contrapposizione radicale, ha auspicato una mobilitazione analoga a quella francese. Il 16 ottobre ha ribadito il proprio sostegno a chi protesta, “Sono con voi”, invitando a ritrovarsi in piazza. Mentre le città francesi bruciavano, alcuni ambienti politici e mediatici osservavano con interesse, domandandosi quando anche gli studenti italiani avrebbero occupato le piazze. L’imitazione è una delle forme più semplici della politica contemporanea. «Facciamo come in Francia». Detto, fatto. Arriva il No Meloni Day. Roma, Bologna, Torino, Milano. Cortei contro il governo, contro la spesa militare, contro le condizioni delle scuole e contro le politiche sull’immigrazione. Le sagome di Meloni e Valditara a testa in giù, lo slogan “uccidere un fascista non è reato”, immagini dei politici trasformate in bersagli. Poi gli scontri, le bombe carta, le sassaiole, i cassonetti rovesciati. E, nei giorni successivi, Milano trasformata in un teatro di guerriglia urbana. Vetrine sfondate, negozi saccheggiati, merci rubate, possibilmente di firme prestigiose. Una singolare interpretazione della lotta contro le disuguaglianze economiche. Centinaia di persone fermate, moltissimi minorenni, l’80 per cento stranieri, agenti feriti, commercianti danneggiati, cittadini costretti a cercare riparo. Pagheranno i contribuenti. Anche quelli che avevano guardato con simpatia alle rivolte francesi. Eterogenesi dei fini. “La bella stagione”, titola il Manifesto in prima pagina. Una primavera di riscatto? E’ un riscatto vandalizzare ciò che appartiene agli altri? E’ una conquista sociale sfondare la vetrina di un negozio o mandare un poliziotto al pronto soccorso? Quale causa esercitata con la violenza si può ritenere giusta? E soprattutto, diventa giustificabile quando a praticarla sono ragazzi? I filmati esaminati dalle forze dell’ordine e dalla Digos confermano l’azione di gruppi estranei alle organizzazioni studentesche, l’elevato numero di minorenni coinvolti, gli scambi di messaggi in arabo e la promessa di continuare la rivolta ogni fine settimana fino alla caduta del governo. Chi soffia sul fuoco? Quanto di ciò che abbiamo visto appartiene alla protesta degli studenti e quanto alla ribellione e all’odio contro qualsiasi forma di autorità? Perché se salta il principio di autorità su cui si basa una società civile, salta tutto. E se prevale il principio di indulgenza nei confronti di ciò che arriva dalla propria parte, le sinistre che si preparano a governare si aspettino che quell’indulgenza si trasformi in un boomerang scagliato proprio da coloro che oggi esse proteggono. E’ ora di pragmatismo.

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