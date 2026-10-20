L’addio a Enzo Ina “U King”: Donnalucata e Scicli piangono un personaggio indimenticabile del cinema e della TV

SCICLI / DONNALUCATA, 20 Ottobre 2026 – La comunità di Scicli e, in particolare, il borgo marinaro di Donnalucata perdono oggi una delle loro figure più caratteristiche, estrose e amate. Si è spento Enzo Ina, per tutti conosciuto e affettuosamente chiamato “U King”.

Personaggio poliedrico, energico e volto noto ben oltre i confini locali, Enzo Ina ha vissuto un’intensa carriera come attore e stuntman, portando il suo spirito libero e fuori dagli schemi su numerosi set di grande rilievo. Nel suo curriculum figurano partecipazioni a fiction e serie di enorme successo come Il Commissario Montalbano e Il capo dei capi, apparizioni sul grande schermo in pellicole come La Matassa (con Ficarra e Picone) e Malèna, fino a momenti di grande popolarità televisiva come la sua memorabile presenza a Ciao Darwin.

Oltre al grande amore per la recitazione, Enzo era famoso per il suo legame viscerale con il mare: amava immergersi in apnea senza zavorra, emulando con orgoglio le gesta del celebre Enzo Maiorca e affrontando l’acqua con il coraggio e la spensieratezza che lo hanno sempre contraddistinto. In gioventù, un’altra grande passione aveva segnato la sua vita: quella per le auto sportive e il mondo del rally.

Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia popolana e colorata del territorio. Donnalucata perde un volto familiare, una presenza carismatica che non passava mai inosservata e che ha saputo regalare sorrisi, aneddoti e un pizzico di magia cinematografica a chiunque lo abbia incrociato.

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