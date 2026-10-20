La svolta portuale di Pozzallo. Lo scalo ibleo diventa la porta d’accesso per il turismo “luxury”

POZZALLO, 20 Ottobre 2026 – Il porto di Pozzallo si appresta a vivere una vera e propria svolta strategica, candidandosi a diventare uno dei punti di riferimento per la crocieristica d’élite. Secondo l’ultimo studio di Risposte Turismo, presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, lo scalo ibleo è pronto a recitare un ruolo da protagonista all’interno del nuovo piano di rilancio dei porti della Sicilia est.

Mentre la vicina Catania consolida la propria leadership legata ai grandi volumi, la città di Pozzallo giocherà la sua partita su un terreno decisamente più esclusivo. L’obiettivo condiviso dai vertici portuali è quello di trasformare la banchina locale nella porta d’accesso privilegiata per un turismo intimo, colto e ad alta capacità di spesa.

A fare chiarezza sulla visione e sui dati emersi per il futuro del porto cittadino è il commissario straordinario dell’ente, Francesco Di Sarcina, che ha rilasciato la seguente dichiarazione programmatica, fissando i prossimi passaggi industriali e turistici: “Il rapporto dal titolo “Il futuro della crocieristica a Catania, Siracusa e Pozzallo: competitività e valore per il territorio” analizza l’andamento dei traffici, il posizionamento dei tre scali nel panorama nazionale e mediterraneo, le strategie delle compagnie e le prospettive legate agli investimenti infrastrutturali – ha spiegato il commissario Di Sarcina – individuando due possibili scenari di crescita al 2030, evidenziando le opportunità da cogliere e le condizioni necessarie per trasformare il potenziale della destinazione in risultati concreti”.

Il commissario Francesco Di Sarcina ha evidenziato le potenzialità di sviluppo dello scalo per il segmento premium-luxury e il turismo culturale nel Ragusano, con stime fino a 10 mila passeggeri al 2030 subordinate al completamento delle infrastrutture e alla capacità di attrazione delle compagnie. Le parole del commissario delineano una strategia incentrata sulla qualità per intercettare i flussi legati al barocco del Val di Noto, subordinando i traguardi al completamento delle infrastrutture e alla sinergia territoriale.

Il Comune marittimo potrebbe intercettare visitatori interessati anche al patrimonio del territorio ragusano, da Ragusa Ibla a Modica, Scicli, Ispica e al Castello di Donnafugata. Lo scenario al 2030 prevede 5 mila passeggeri nella prospettiva più prudente e 10 mila in quella più favorevole. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà legato al completamento degli interventi di manutenzione, al rafforzamento dell’offerta turistica e alla capacità di attrarre nuove compagnie.

Il messaggio trasversale dello studio è la necessità di superare una logica di concorrenza tra singoli scali, valorizzando invece le rispettive specializzazioni. Catania, Siracusa e Pozzallo possono contribuire alla crescita complessiva attraverso un’offerta complementare, capace di rispondere alle esigenze di differenti segmenti del mercato crocieristico e di distribuire meglio le opportunità economiche sul territorio.

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