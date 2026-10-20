Ispica. Un mese di palestra, un sogno che prende forma: la sfida di Daniele Spadola

Ispica, 20 ottobre 2026 – Da un’esperienza personale difficile alla nascita di un luogo pensato per il benessere fisico e mentale. A un mese dall’inaugurazione, la palestra del campione di bodybuilding ispicese Daniele Spadola ha già raggiunto circa un’ottantina di iscritti, confermando la bontà di un progetto che va oltre il semplice allenamento.

C’è chi inizia ad allenarsi per cambiare il proprio corpo e chi, invece, scopre proprio attraverso il corpo la strada per ritrovare se stesso. È il percorso che ha portato Daniele Spadola, giovane bodybuilder ispicese, a trasformare una parte importante della propria esperienza personale in un progetto rivolto agli altri.

Il 20 settembre scorso, alla presenza del sindaco Pierenzo Muraglie, del vicesindaco Carmelo Oddo e del presidente provinciale CSEN di Ragusa Sergio Cassisi, Spadola ha inaugurato la sua palestra, dando concretezza a un’idea coltivata a lungo: creare non una semplice sala pesi, ma uno spazio dedicato al benessere a 360 gradi, dove la cura del corpo possa procedere di pari passo con quella della mente.

I primi riscontri sono già incoraggianti: circa ottanta gli iscritti che hanno scelto di frequentare la struttura, segnale di come la proposta stia incontrando l’interesse di chi cerca nell’attività fisica non soltanto un miglioramento estetico, ma anche un’occasione di crescita personale, socializzazione e riscatto.

Alla base del progetto c’è una storia personale ben precisa. Daniele non ha mai nascosto le difficoltà vissute durante l’adolescenza, le insicurezze legate all’immagine corporea e il percorso psicologico che lo ha accompagnato verso un cambiamento profondo. Il bodybuilding, nella sua esperienza, non è stato soltanto un modo per scolpire il fisico, ma anche uno strumento attraverso cui affrontare fragilità e difficoltà.

Da qui è nata l’idea di restituire agli altri ciò che l’allenamento ha rappresentato per lui.

“Never back down”, mai arrendersi, è il nome e il motto che accompagna il progetto. Un messaggio semplice, ma che racchiude la filosofia della palestra: non fermarsi davanti alle difficoltà, imparare a conoscersi, prendersi cura di sé e trovare, anche attraverso lo sport, la forza per affrontare i momenti più complicati.

Durante l’inaugurazione, anche Sergio Cassisi ha sottolineato questo aspetto, evidenziando l’importanza di creare luoghi di aggregazione sani, soprattutto per i giovani, capaci di promuovere uno stile di vita nel quale socialità, sport e cura di sé possano diventare elementi centrali. È proprio questa una delle peculiarità della nuova realtà: la palestra come luogo di incontro e non soltanto di allenamento. L’idea di Spadola è infatti quella di costruire uno spazio nel quale possano convivere pesi e ascolto, allenamento e consapevolezza. Un ambiente nel quale chi entra possa sentirsi accolto e accompagnato, anche nel percorso personale che spesso si nasconde dietro la scelta di iniziare a fare sport.

Il progetto guarda quindi a un concetto più ampio di fitness, nel quale troveranno spazio anche la ginnastica posturale e le attività finalizzate al benessere generale. L’obiettivo è creare, passo dopo passo, quella che Daniele ama definire una “palestra della mente e del corpo”.

Le adesioni raccolte finora sembrano confermare che la strada intrapresa è quella giusta. Ma più dei numeri conta il significato di una proposta che mette al centro la persona, prima ancora della prestazione fisica.

La sfida, adesso, è continuare a far crescere questa realtà e trasformarla in un punto di riferimento per chi vuole stare meglio, dentro e fuori dalla palestra. Un luogo dove allenarsi, certo, ma anche trovare motivazione, confronto e sostegno.

Perché, in fondo, il messaggio con cui tutto è iniziato resta lo stesso: non arrendersi mai.

Mariagiovanna Gradanti

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