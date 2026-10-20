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Cronaca | Ragusa

Incidente sulla Ragusa-Marina: auto travolge il semaforo dei lavori e invade l’altra corsia, tre feriti

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RAGUSA, 20 Ottobre 2026 -Sfiorata la tragedia lungo la Strada Provinciale 24 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Nella giornata di oggi si è verificato un grave incidente stradale all’altezza di contrada Palazzola, zona attualmente interessata da un cantiere e regolata da un impianto semaforico temporaneo.
Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile in transito in direzione del capoluogo avrebbe – per cause ancora in corso di accertamento – perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha travolto in pieno la segnaletica stradale ed il semaforo mobile installato per regolare il senso unico alternato, prima di sbandare e invadere del tutto la corsia di marcia opposta.
Proprio in quel momento sopraggiungeva una seconda vettura: l’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e particolarmente violento, lasciando i mezzi fortemente danneggiati al centro della carreggiata.
L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, e le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
Il bilancio complessivo è di tre persone ferite. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato i coinvolti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per ulteriori accertamenti e cure mediche. Nessuno di loro, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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