Il poeta modicano Giuseppe Macauda primo premio alla “Dante Alighieri” per la lirica “Il mare biondo”

AGRIGENTO / MODICA, 20 Ottobre 2026 – Un prestigioso riconoscimento celebra ancora una volta l’eccellenza culturale del territorio modicano. Il poeta Giuseppe Macauda si è aggiudicato il primo premio al concorso letterario promosso dal Comitato di Agrigento della Società “Dante Alighieri”, incentrato sul tema “La natura nelle sue varie espressioni”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice di Casa Sanfilippo, storica dimora immersa nel cuore incantato della Valle dei Templi. Un contesto d’eccezione che ha fatto da sfondo all’affermazione della lirica di Macauda, intitolata “Il mare biondo”, opera capace di incantare la commissione giudicatrice per la sua rara sensibilità.

Al centro del componimento premato vi è la bellezza autentica del mondo agreste e rurale, raccontata attraverso una delicata trama poetica. La Giuria ha espresso parole di vivo apprezzamento, redigendo una motivazione profonda che ha saputo cogliere appieno la sacralità del legame indissolubile che unisce l’uomo alla propria terra.

Profonda la commozione e la gratitudine espresse da Giuseppe Macauda al momento del ritiro del riconoscimento: Ho avuto l’onore di ricevere il primo premio con la poesia “Il mare biondo”. Ringrazio sentitamente la Presidente, dott.ssa Enza Ierna, e la Giuria che, oltre ad aver apprezzato la mia lirica sulla bellezza del mondo agreste, ha elaborato una motivazione ricca e profonda, che coglie interamente la sacralità del rapporto che lega l’uomo alla sua terra.»

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