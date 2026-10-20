Gemellaggio culturale tra il Liceo Scientifico Fermi di Ragusa e l’Istituto “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve

Ragusa, 20 ottobre 2026 – Mercoledì 21 ottobre, alle ore 10:00, il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa aprirà le sue porte per un incontro speciale: un vero e proprio gemellaggio culturale con l’Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve (Padova). Un evento di grande rilievo che si svolgerà alla presenza delle autorità e delle istituzioni di Ragusa per celebrare l’incontro tra due diverse storie di cittadinanza attiva.

Il progetto a Ragusa. Tutto ha avuto inizio grazie a una importante iniziativa della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, in sinergia con gli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione. Il progetto, intitolato “Le vie delle donne”, è stato realizzato con dedizione dalle studentesse e dagli studenti del Liceo “Enrico Fermi”. Il successo di questo percorso ha portato alla nascita di un volume straordinario, pubblicato grazie al prezioso supporto della BAPS (Banca Agricola Popolare di Sicilia), che raccoglie le storie di donne eccezionali che la comunità studentesca ha voluto ricordare e sottrarre all’oblio. Un libro profondo e di grande valore sociale, già presentato e donato con orgoglio alla cittadinanza.

Il gemellaggio: un ponte tra Nord e Sud. Da questa esperienza è nata l’idea di guardare oltre e stringere la mano a una realtà del Nord Italia.

Grazie al fondamentale lavoro della casa editrice Operaincerta, che ha curato la pubblicazione di entrambi i volumi, è stato possibile organizzare un gemellaggio culturale e istituzionale con l’I.S. “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve.

L’istituto veneto porterà a Ragusa il frutto di un percorso speculare ma focalizzato sui temi della legalità e della tutela dell’ambiente. Attraverso 44 lettere intime, le studentesse e gli studenti di Monselice hanno dialogato con la figura di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” di Pollica, raccogliendo le loro riflessioni in un libro nato in collaborazione con l’associazione Libera.

Due storie, una sola anima. Da un lato la riscoperta di figure femminili che hanno abbattuto barriere e lottato per i diritti; dall’altro il ricordo di un uomo simbolo della purezza dell’azione civile contro le mafie e l’ecodistruzione.

Questo incontro dimostra che l’impegno sociale, la memoria attiva e le idee migliori non hanno confini: viaggiano, si contaminano e mettono radici ovunque trovino giovani menti pronte ad accoglierle.

Il sigillo dell’incontro: la consegna della targa a futura memoria.

Il Comune di Ragusa, su iniziativa della Consulta Femminile Comunale e con il sostegno della BAPS, consegnerà ufficialmente all’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” di Monselice e Conselve una targa celebrativa intitolata “Pagine che uniscono: due storie, una comunità”.

Questo riconoscimento formale vuole suggellare il gemellaggio culturale, civile e sociale nato attraverso il progetto condiviso “Operaincerta”. La targa rappresenterà un simbolo tangibile dell’unione tra le due scuole, che la delegazione veneta custodirà a futura memoria di questo storico ponte di cittadinanza tra Sicilia e Veneto.

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