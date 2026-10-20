  • 20 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Ottobre 2026 -
Economia | Ragusa

Due nuovi simulatori online nel Portale della previdenza complementare. L’Ebt Ragusa chiarisce

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2026 – L’Ente bilaterale del Terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto della provincia di Ragusa che il ministero del Lavoro, in collaborazione con Mefop S.p.A., società partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, ha realizzato, all’interno del Portale della previdenza complementare, due nuovi simulatori online.
I nuovi strumenti sono pensati per offrire a lavoratori e imprese un supporto nella comprensione delle opportunità offerte dalla previdenza complementare, al fine di valutare gli effetti sulle prospettive pensionistiche e le implicazioni delle scelte relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto (tfr). “Il primo simulatore – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa, presieduto da Gregorio Lenzo – è rivolto ai lavoratori e consente di ottenere una stima indicativa della pensione futura, confrontando la prestazione attesa dal sistema previdenziale pubblico con quella potenzialmente derivante dall’adesione a una forma pensionistica complementare. Il secondo simulatore è dedicato alle imprese e permette di stimare i vantaggi fiscali e contributivi, nonché le misure compensative previste per i datori di lavoro che destinano il tfr dei dipendenti ai fondi pensione”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube