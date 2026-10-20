Due nuovi simulatori online nel Portale della previdenza complementare. L’Ebt Ragusa chiarisce

Ragusa, 20 ottobre 2026 – L’Ente bilaterale del Terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto della provincia di Ragusa che il ministero del Lavoro, in collaborazione con Mefop S.p.A., società partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, ha realizzato, all’interno del Portale della previdenza complementare, due nuovi simulatori online.

I nuovi strumenti sono pensati per offrire a lavoratori e imprese un supporto nella comprensione delle opportunità offerte dalla previdenza complementare, al fine di valutare gli effetti sulle prospettive pensionistiche e le implicazioni delle scelte relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto (tfr). “Il primo simulatore – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa, presieduto da Gregorio Lenzo – è rivolto ai lavoratori e consente di ottenere una stima indicativa della pensione futura, confrontando la prestazione attesa dal sistema previdenziale pubblico con quella potenzialmente derivante dall’adesione a una forma pensionistica complementare. Il secondo simulatore è dedicato alle imprese e permette di stimare i vantaggi fiscali e contributivi, nonché le misure compensative previste per i datori di lavoro che destinano il tfr dei dipendenti ai fondi pensione”.

Salva