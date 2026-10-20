  • 20 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Ottobre 2026 -
Attualità | Modica

Donazione degli organi: il modicano Vullo conquista il primo premio con la sua campagna di sensibilizzazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Un importante riconoscimento all’impegno civile e alla creatività giunge da Marco Vullo, giovane talento modicano che si è aggiudicato il primo premio nel concorso dedicato alla realizzazione di una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione sulla donazione degli organi.
Il concorso, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e superare i pregiudizi che ancora circondano questo tema delicato, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e professionisti della comunicazione. Ad avere la meglio è stato proprio il progetto firmato da Marco Vullo, capace di toccare le corde dell’emozione e della consapevolezza sociale attraverso un messaggio d’impatto e di profonda umanità.
La donazione degli organi rappresenta una delle espressioni più alte di altruismo e solidarietà. Attraverso il suo lavoro, Vullo è riuscito a condensare in un’idea visiva e comunicativa potente il valore di un gesto che può salvare vite umane.
L’iniziativa premia non solo la qualità artistica e strategica della proposta pubblicitaria, ma anche la sensibilità di un giovane del nostro territorio che ha saputo mettersi al servizio di una causa di fondamentale importanza sanitaria e sociale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube