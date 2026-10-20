Donazione degli organi: il modicano Vullo conquista il primo premio con la sua campagna di sensibilizzazione

MODICA, 20 Ottobre 2026 – Un importante riconoscimento all’impegno civile e alla creatività giunge da Marco Vullo, giovane talento modicano che si è aggiudicato il primo premio nel concorso dedicato alla realizzazione di una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione sulla donazione degli organi.

Il concorso, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e superare i pregiudizi che ancora circondano questo tema delicato, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e professionisti della comunicazione. Ad avere la meglio è stato proprio il progetto firmato da Marco Vullo, capace di toccare le corde dell’emozione e della consapevolezza sociale attraverso un messaggio d’impatto e di profonda umanità.

La donazione degli organi rappresenta una delle espressioni più alte di altruismo e solidarietà. Attraverso il suo lavoro, Vullo è riuscito a condensare in un’idea visiva e comunicativa potente il valore di un gesto che può salvare vite umane.

L’iniziativa premia non solo la qualità artistica e strategica della proposta pubblicitaria, ma anche la sensibilità di un giovane del nostro territorio che ha saputo mettersi al servizio di una causa di fondamentale importanza sanitaria e sociale.

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