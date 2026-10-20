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Politica | Ragusa

Dimissioni Iacono a Ragusa, Bennardo (ControCorrente): “Il sindaco chiarisca come intende proseguire l’attività dell’ente

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Ragusa, 20 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Controcorrente, Federico Bennardo, è intervenuto ieri sera in aula consiliare in merito alle dimissioni dell’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono, chiedendo al sindaco di fornire rassicurazioni sul futuro dell’azione amministrativa e sulla gestione delle delicate scadenze finanziarie che attendono il Comune di Ragusa.

«Desidero anzitutto esprimere il mio rispetto nei confronti dell’assessore Iacono, soprattutto se dietro questa decisione, che immagino sia stata ampiamente ponderata, ci sono motivazioni personali o familiari», afferma Bennardo. «In aula possiamo essere avversari politici e avere visioni differenti, ma dietro ogni ruolo istituzionale c’è una persona e per questo ritengo doveroso manifestare stima e rispetto nei suoi confronti».

Il consigliere comunale evidenzia però come le dimissioni arrivino in una fase particolarmente delicata per palazzo dell’Aquila e ritiene necessario che l’amministrazione faccia chiarezza sulle prospettive future.

«Proprio perché ricopriamo ruoli istituzionali abbiamo il dovere di porre delle domande e chiedere risposte chiare alla città», prosegue Bennardo. «Le dimissioni dell’assessore al Bilancio arrivano in un momento cruciale per l’ente. Nelle prossime settimane dovranno essere affrontate questioni fondamentali come l’approvazione del bilancio consolidato, la variazione di bilancio autunnale e soprattutto il bilancio di previsione 2027-2029».

Per il consigliere di Controcorrente, alle scadenze contabili si aggiungono ulteriori questioni che necessitano di attenzione immediata. «C’è una tematica importante come quella legata alla gestione di Iblea Acque e, inoltre, non possiamo ignorare il fatto che sia scaduto il contratto del dirigente della Ragioneria, il dottor Basile. Si tratta di una situazione nota da tempo e per questo non comprendiamo perché non si sia provveduto per tempo a un rinnovo del contratto o all’avvio di una procedura concorsuale. Parliamo di un settore strategico dell’ente che non può restare privo delle necessarie certezze organizzative».

Bennardo chiede quindi al sindaco di fornire rassicurazioni sia al Consiglio comunale che alla città: «Mi aspetto che il sindaco chiarisca quali siano le intenzioni dell’amministrazione e come intenda affrontare questa fase. Le questioni che stiamo sollevando non sono polemiche politiche ma riguardano il futuro del Comune e la capacità dell’ente di rispettare scadenze e obiettivi fondamentali per la comunità».

Il consigliere conclude sottolineando che il dibattito deve rimanere concentrato sugli interessi della città: «Comprendo che possano esserci valutazioni e percorsi personali, ma il nostro compito oggi è occuparci di Ragusa. La città continuerà il proprio cammino e ha bisogno di certezze amministrative, soprattutto in un settore nevralgico come quello economico-finanziario. Per questo attendiamo risposte chiare e rassicurazioni concrete da parte del sindaco».

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