De Leo(Controcorrente): “Caro carburanti: ci sono 100 milioni, ristori subito”

PALERMO, 20 ottobre 2026 – “Risorse per quasi 100 milioni recuperate attraverso lo stralcio delle norme tagliate dalla variazione di Bilancio”. Lo afferma il deputato di Controcorrente all’Assemblea regionale siciliana, Alessandro De Leo, intervenendo in merito alla crisi del caro carburanti. Al termine di un’approfondita analisi delle carte, condotta personalmente dal parlamentare regionale, è stata verificata la copertura; opportunità che va colta, senza esitazione. “Adesso tocca al governatore intervenire con immediatezza – sottolinea De Leo – anche perché non ha più scuse; e le beghe politiche interne, almeno in questo momento, devono passare in secondo piano: ci sono centinaia di migliaia cittadini, a cominciare dagli autotrasportatori e dagli agricoltori, che chiedono dignità e rispetto”. Le risorse possono rappresentare un sostegno rapido e concreto per tanti lavoratori e altrettante aziende stremate dalla crisi. “Aiuti urgenti per combattere il caro carburanti e l’aumento folle delle materie prime che stanno danneggiando l’economia dell’Isola. Si deve intervenire con decisione – conclude il deputato – nel sistema dei trasporti, laddove queste risorse possono incidere direttamente anche sull’abbassamento dei costi di pedaggio”.

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