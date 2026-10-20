Custodi e delegati alle vendite giudiziarie. A Ragusa il percorso formativo promosso da commercialisti e avvocati

Ragusa, 20 ottobre 2026 – Prenderà il via venerdì 23 ottobre a Ragusa il corso di formazione per custodi e professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari, un’importante iniziativa realizzata grazie alla sinergia tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, l’Ordine degli avvocati di Ragusa e l’Associazione coordinamento delegati e custodi (Acdc).

Il percorso formativo, che si svolgerà presso la Scuola dello Sport di Ragusa, è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti che operano nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, con particolare riferimento alle attività di custodia e alle procedure di vendita, alla luce delle più recenti disposizioni normative e delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura.

«Questa iniziativa rappresenta uno dei più significativi momenti formativi che il nostro Ordine promuove nel corso dell’anno», afferma il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia. «Oggi il ruolo del professionista delegato e del custode giudiziario richiede competenze sempre più specialistiche, aggiornamento costante e una profonda conoscenza delle procedure. Per questo abbiamo voluto costruire un percorso di elevato profilo scientifico e professionale, coinvolgendo magistrati, avvocati, funzionari giudiziari, tecnici e professionisti di diversi territori siciliani, che ogni giorno operano direttamente sul campo. La collaborazione tra gli Ordini professionali dimostra come il territorio ragusano sappia fare rete per offrire occasioni formative di assoluta qualità e per garantire ai cittadini e alla giustizia professionisti sempre più preparati e qualificati». Aurnia ha voluto rimarcare il valore della collaborazione istituzionale che ha consentito la realizzazione del corso. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino, per la disponibilità, la collaborazione e lo spirito di condivisione dimostrati nella costruzione di questo percorso. La sinergia tra i nostri Ordini professionali rappresenta un modello virtuoso che consente di offrire ai professionisti del territorio opportunità formative di grande qualità e di rispondere in maniera concreta alle esigenze di specializzazione richieste dal sistema giudiziario».

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre dalle 15 alle 19. Dopo i saluti istituzionali, si entrerà nel vivo con una sessione dedicata alla responsabilità del custode e del professionista delegato e con un approfondimento sui rapporti con la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, sulle spese di giustizia e sui depositi telematici. La giornata sarà completata da laboratori e casi pratici riguardanti le problematiche più frequenti affrontate dagli operatori del settore.

La seconda giornata di lavori, prevista per sabato 24 ottobre dalle 9 alle 13, sarà invece dedicata ad alcuni aspetti particolarmente delicati delle procedure esecutive. Tra i temi affrontati figurano il fideiussore consumatore nell’esecuzione forzata, i frutti civili e naturali e le modalità operative del primo accesso congiunto degli ausiliari. Anche in questo caso il programma prevede un ampio spazio destinato all’analisi di casi concreti e al confronto operativo con i relatori.

«Si tratta di un percorso che non si limita alla teoria ma punta soprattutto a fornire strumenti immediatamente spendibili nell’attività professionale», aggiunge Aurnia. «La qualità delle procedure esecutive passa anche attraverso la preparazione dei professionisti chiamati a svolgere funzioni ausiliarie della giurisdizione. Investire nella formazione significa investire nell’efficienza del sistema giudiziario e nella tutela dei diritti dei cittadini. Siamo orgogliosi di poter offrire al territorio un percorso che vede la partecipazione di autorevoli rappresentanti della magistratura e delle professioni e che conferma il ruolo centrale dell’Ordine nella crescita culturale e professionale della categoria».

Il corso proseguirà poi nel mese di novembre con ulteriori moduli specialistici dedicati alle esecuzioni immobiliari e si concluderà con l’esame finale previsto per i professionisti che richiederanno l’iscrizione nell’apposito elenco dei delegati alle operazioni di vendita.

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