Confcommercio Sicilia: “Bene i 10 milioni per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle imprese”

Palermo, 20 ottobre 2026 – Confcommercio Sicilia esprime grande soddisfazione per l’approvazione della misura inserita nel disegno di legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati all’abbattimento degli interessi sui mutui delle imprese siciliane.

Si tratta di una risposta importante e attesa dal mondo produttivo regionale, che arriva in una fase particolarmente delicata per le attività economiche, chiamate ogni giorno a confrontarsi con un contesto finanziario complesso, caratterizzato dall’aumento dei costi di gestione, dalla contrazione dei consumi e dalle persistenti difficoltà di accesso al credito.

“Accogliamo con grande favore questa decisione – dichiara il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – perché rappresenta un intervento concreto a sostegno delle micro, piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia siciliana. L’abbattimento degli interessi sui mutui consentirà a molte aziende di alleggerire il peso degli oneri finanziari e di recuperare risorse preziose da destinare agli investimenti, all’innovazione e alla crescita”.

La misura prevede l’incremento di 10 milioni di euro del Fondo Sicilia, gestito da Irfis FinSicilia, per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati a ridurre il costo degli interessi sui mutui in essere delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

“È un provvedimento che va nella direzione auspicata dalle associazioni di categoria – prosegue Manenti – e che dimostra attenzione verso le esigenze reali delle imprese. Tra l’altro è stata approvata anche il rifinanziamento della misura per il commercio, portando lo stanziamento da 4 a 6 milioni. In una fase in cui la tenuta economica di tanti operatori è messa a dura prova, ogni strumento che favorisca liquidità e sostenibilità finanziaria rappresenta un elemento fondamentale per sostenere competitività e occupazione”.

Il presidente di Confcommercio Sicilia ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, per avere ascoltato e accolto le istanze provenienti dal sistema produttivo e dalle rappresentanze delle categorie economiche.

“Ringraziamo il presidente Schifani e l’assessore Dagnino – conclude Manenti – per la sensibilità istituzionale dimostrata e per avere favorito un percorso capace di offrire risposte concrete alle imprese. Il dialogo con il mondo produttivo è essenziale per costruire misure efficaci e tempestive. Questo intervento rappresenta un segnale di fiducia verso chi ogni giorno crea reddito, occupazione e sviluppo nei territori della nostra Isola”.

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