Cittadinanza a Pennavaria, Ammatuna attacca: “Scelta del podestà, non dei pozzallesi. Una macchia da cancellare”

POZZALLO, 20 Ottobre 2026 – Sindaco Ammatuna, la revoca della cittadinanza onoraria a Filippo Pennavaria non è passata in Consiglio Comunale. Qual è la sua posizione?

«Il fatto centrale è che una città democratica e antifascista come Pozzallo non merita di avere come cittadino onorario un gerarca fascista. Parliamo di una figura che si è macchiata di orribili delitti di Stato e che è stata complice di un regime che ha soppresso la libertà e la democrazia. Mantenere questo riconoscimento è un’offesa verso chi ha lottato e ha perso la vita per la nostra libertà, inclusi molti nostri concittadini. Non possiamo onorare chi ha sostenuto una dittatura che ha provocato centinaia di migliaia di morti e trascinato l’Italia in guerra. È una ferita indelebile nella storia del nostro paese a cui si deve porre rimedio. Se non è stato possibile in questa seduta, il prossimo Consiglio comunale dovrà assolutamente riproporre il problema e cancellare questa macchia»

Qualcuno stamattina sosteneva che, dopo questo voto, la questione non si possa più riproporre a breve.

«Questo Consiglio comunale ha espresso il suo voto, ma un domani il nuovo Consiglio potrà certamente tornare a discuterne e a deliberare»

E lei personalmente intende riproporla?

«Inutile nascondersi: con l’attuale composizione di questo Consiglio non avrebbe senso insistere, servirebbe un mutamento negli equilibri per sbloccare la situazione. Spero che accada nella prossima legislatura. Nel frattempo, sento il dovere morale e civile di andare oltre: sto portando avanti una ricerca in biblioteca perché pare che anche Benito Mussolini sia cittadino onorario di Pozzallo, nominato nel 1928, due anni dopo Pennavaria. Prima di presentare una mozione formale voglio documentarmi meticolosamente, ma è un atto dovuto. Poi, ognuno si assumerà le proprie responsabilità storiche e politiche davanti alla città. Pozzallo non può accettare tutto questo»

C’è una nota dolente: a determinare questo stop sono stati i voti di astensione di esponenti che erano vicini alla sua maggioranza. C’è delusione per questo comportamento?

«Non voglio scendere nell’agone politico né commentare le dinamiche dei singoli candidati o delle prossime elezioni: ho deciso che da qui alla fine dell’anno non parlerò di strategie politiche. Posso solo dire che alle scorse elezioni ho ottenuto una maggioranza netta portando tredici consiglieri in aula. Poi le cose cambiano, ognuno fa le proprie scelte e si assume le proprie responsabilità. Di tutto questo ne parleremo apertamente in campagna elettorale. Adesso il mio unico dovere è concentrarmi sull’amministrazione e sui problemi reali di Pozzallo»

Molti cittadini, però, sollevano un’obiezione: ha senso oggi, nel 2026, con la crisi energetica, l’inflazione e i problemi geopolitici globali, perdere tempo a discutere di Pennavaria o di Mussolini? Non rischia di essere una discussione anacronistica?

«Il Sindaco di Pozzallo non si occupa solo di questo. Affrontiamo ogni giorno i problemi concreti della città e gestiamo cantieri complessi che stanno cambiando il volto del nostro territorio. Negli ultimi trent’anni Pozzallo è passata dall’essere una realtà anonima a diventare una grande cittadina turistica, con uno sviluppo economico e commerciale che ha pochi eguali nel Mezzogiorno. Tuttavia, il progresso materiale deve camminare di pari passo con la crescita culturale e la tutela delle nostre radici. Rispettare la nostra storia significa rendere onore a chi è caduto per mano del fascismo per garantirci la libertà attuale. C’è anche un fatto storico da precisare: quella cittadinanza onoraria non fu concessa da un organo democraticamente eletto dal popolo di Pozzallo, ma da un podestà nominato direttamente dal Duce. Fu l’atto dell’uomo di un dittatore, non la volontà dei pozzallesi. Per questo motivo, eliminare queste ombre inaccettabili resta un dovere etico irrinunciabile»

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