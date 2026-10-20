Caruso denuncia: “La strada che conduce al Pronto soccorso del “Giovanni Paolo II” di Ragusa ancora al buio”

Ragusa, 20 ottobre 2026 – «Dopo le segnalazioni verbali e la mia denuncia pubblica del 23 luglio scorso, a distanza di quasi tre mesi i pali dell’illuminazione previsti lungo il percorso di accesso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II non sono stati ancora installati. Tre mesi per dei semplici pali della luce. E’ vero che in queste ore, come ho personalmente verificato, la ditta sta operando. Ma più di qualcosa non convince. Sembra, infatti, che i lavori stiano riguardando soltanto gli impianti già esistenti nel primo tratto e al momento non se ne vedono di nuovi nel secondo tratto a ridosso dell’ingresso del Pronto soccorso».

È l’affondo della consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che torna a puntare il dito contro i ritardi nella realizzazione di un intervento dell’Asp ritenuto essenziale per garantire la sicurezza di pazienti, operatori sanitari e familiari che, soprattutto nelle ore serali e notturne, raggiungono il presidio ospedaliero.

«Non stiamo parlando della costruzione di una nuova struttura sanitaria o di un’opera complessa – chiarisce Caruso – Si tratta di un intervento elementare, necessario e atteso da mesi. Eppure, la luce ancora non c’è e l’unica cosa che continua a emergere con chiarezza è la mancata risposta di chi avrebbe dovuto risolvere il problema. È inaccettabile che una richiesta tanto banale quanto fondamentale continui a rimanere senza risposta o che la stessa sia fornita solo in maniera parziale».

«La sicurezza di chi si reca in ospedale – conclude la consigliera comunale – non può essere ostaggio della burocrazia e dei suoi tempi infiniti. Garantire un percorso illuminato verso il pronto soccorso non è un favore, ma un dovere. E se dopo tre mesi non si riesce nemmeno a installare pochi pali dell’illuminazione, è legittimo chiedersi come possano essere affrontate problematiche ben più complesse. A questo punto, se entro un breve lasso di tempo non arrivano risposte efficaci, sono pronta personalmente a farmi carico della questione e a installare quelli necessari per risolvere, una volta per tutte, questo pesante disagio. Poi me ne chiederanno conto e ragione».

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