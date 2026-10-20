Acate, nuovo automezzo per la Polizia Locale: un fondamentale passo in avanti per la sicurezza e il territorio

Acate, 20 ottobre 2026 – Un segnale concreto di attenzione verso il territorio e all’efficienza dei servizi. Il primo cittadino di Acate Gianfranco Fidone ha presentato l’acquisto di un nuovo automezzo destinato al Corpo di Polizia Locale.

“Si tratta di una novità importante per la comunità acatese – dice Fidone – che segna un vero e proprio cambio di passo: basti pensare che l’ultima autovettura nuova acquistata per il Comando risaliva addirittura al 1996. Fino a oggi, gli operatori si trovavano a dover operare con mezzi ormai obsoleti e non più rispondenti alle reali esigenze e alle sfide quotidiane del servizio.

Il nuovo mezzo, sicuro, tecnologicamente avanzato e ad impatto ambientale ridotto è dotato di tutte le più moderne strumentazioni necessarie per garantire interventi tempestivi, efficienti e in totale sicurezza per la collettività e per gli stessi agenti”.

“Accogliamo questo risultato con grandissimo piacere. E’ un piccolo ma fondamentale passo in avanti per il nostro Corpo di Polizia Locale. Con un grande sforzo e un costante impegno siamo riusciti a concretizzare l’acquisto di un veicolo all’avanguardia e desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore Gianni Licitra, che ha seguito l’intero iter e alla Comandante Simona Caldararo per l’ottimo lavoro svolto. Abbiamo dimostrato ancora una volta che con una programmazione seria e la giusta lungimiranza, procedendo a piccoli passi, si possono ottenere importanti risultati”.

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