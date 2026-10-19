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Politica | Vittoria

Vittoria, La Rosa(Forza Italia): “Fondamentale imparare le manovre salvavita per proteggere i bambini”

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Vittoria, 19 ottobre 2026 – Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Società italiana di medicina e urgenza pediatrica che, nella giornata di sabato, ha allestito un gazebo informativo in piazza del Popolo nell’ambito della campagna di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza dei bambini e alla diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica.

“Ho avuto il piacere di visitare il gazebo allestito in piazza del Popolo e desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla dottoressa Cristina Trigilia e a tutti i volontari impegnati nell’iniziativa per il prezioso lavoro svolto a favore della comunità”, dichiara La Rosa.

“Con grande professionalità, chiarezza e passione, i volontari hanno illustrato a cittadini, famiglie e soprattutto ai tantissimi giovani presenti come riconoscere tempestivamente un’ostruzione delle vie aeree nei bambini e quali siano le corrette manovre da effettuare per intervenire in situazioni di emergenza”. Iniziative di questo tipo rappresentano un importante strumento di prevenzione e formazione civica.

“Bastano davvero pochi minuti per apprendere gesti che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo ritengo particolarmente significativa la scelta di portare queste conoscenze direttamente tra la gente, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione. Diffondere la cultura della prevenzione significa costruire una comunità più preparata, responsabile e sicura” aggiunge La Rosa.

Il quale sottolinea anche il valore sociale dell’iniziativa, capace di coinvolgere famiglie e cittadini in un percorso di consapevolezza collettiva: “La tutela dei più piccoli deve essere una priorità per tutti. Campagne come ‘Una mano per la vita’ hanno il merito di sensibilizzare la popolazione su tematiche fondamentali e di fornire strumenti concreti che ciascuno può utilizzare in caso di necessità. Per questo rivolgo il mio plauso agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

“Continuiamo a sostenere e valorizzare queste iniziative che aiutano a diffondere conoscenza, prevenzione e solidarietà. Una comunità informata è una comunità più forte e più sicura per tutti, soprattutto per i nostri bambini”, conclude Andrea La Rosa.

© Riproduzione riservata

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