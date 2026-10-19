Successo per il cinquantenario del Corso Capitani. Il Presidente Campanella: “Il Nautico è l’orgoglio di Pozzallo”

POZZALLO, 19 Ottobre 2026 – Mezzo secolo di storia, professionalità e passione per il mare. Oggi pomeriggio, nella cornice della Sala Cultura “Meno Assenza” di Pozzallo, si è svolto il tanto atteso convegno per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Corso Capitani dell’Istituto Tecnico Nautico “Giorgio La Pira”. Un traguardo prestigioso per un’istituzione scolastica che, negli anni, ha formato intere generazioni di professionisti del mare, diventando un punto di riferimento non solo locale ma nazionale. L’evento ha richiamato un vasto pubblico di autorità, ex studenti, docenti e cittadini, uniti nel ricordo e nella valorizzazione di un percorso formativo che ha segnato la storia marittima della città.

A fare gli onori di casa, il presidente della Società marinara, il capitano Nino Campanella, il quale ha ricordato l’importanza dell’istituto scolastico nel formare i tantissimi giovani che poi hanno solcato i sette mari. Il momento centrale della manifestazione è stato successivamente dedicato alla premiazione di tre eccellenze pozzallesi che si sono distinte ad altissimi livelli nei rispettivi campi professionali, portando alto il nome dell’istituto e della città.

Il Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare Carmelo Gambuzza, nel corso del suo applaudito intervento, ha approfondito la complessa e cruciale tematica della meteorologia applicata alla navigazione. Successivamente è stato premiato Rosario La Pira, Contrammiraglio della Marina Militare, che ha portato la sua preziosa testimonianza d’alto comando e il forte legame con le istituzioni marittime. Infine, il riconoscimento è andato a PierPaolo Scala, capitano superiore di lungo corso, responsabile per MSC Cruise Management e figura di spicco nel settore dello shipping internazionale e della gestione delle grandi navi da crociera. Gambuzza, La Pira e Scala hanno ricevuto una targa ricordo dell’evento e una piccola vela griffata con il logo della Società Marinara di Pozzallo.

Il convegno non è stato soltanto un momento di celebrazione nostalgica, ma anche un’importante occasione di dibattito sul futuro delle professioni del mare e sulle sfide globali che attendono i futuri capitani diplomati al “La Pira”. Tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e nuove rotte commerciali, la scuola pozzallese conferma il suo ruolo di avamposto formativo d’eccellenza.

Ricchissimo il parterre de rois che affollava la prima fila, dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna al vicesindaco Raffaele Monte, dall’ex onorevole Attilio Sigona (interessantissima la testimonianza sulla nascita del Nautico con tanto di missive giunte da Roma, a firma di Giorgio La Pira, il “sindaco santo”, sul finire degli anni ’50 ed anni successivi) al contrammiraglio Raffaele Macauda, dalla presidente del Consiglio comunale Quintillia Celestri all’Eparca della Piana degli Albanesi, mons. Giorgio Gallaro. Tutte personalità di spicco pozzallesi che hanno dato il loro contributo ricordando l’importanza dell’istituto nel corso degli anni per la crescita e la formazione fornita.

“Siamo estremamente felici ed orgogliosi per la straordinaria riuscita di questo convegno, che ha saputo unire l’emozione del ricordo alla concretezza del futuro – ha dichiarato a fine serata, il presidente della Società Marinara, Nino Campanella – Celebrare i cinquant’anni del Corso Capitani significa rendere omaggio a una colonna portante della nostra comunità. L’Istituto Nautico ‘Giorgio La Pira’ non è semplicemente una scuola, ma una vera e propria fucina di eccellenze che da mezzo secolo proietta Pozzallo nel mondo. Vedere oggi sullo stesso palco professionisti di così alto livello, che hanno iniziato il loro percorso tra i banchi del nostro istituto, è la dimostrazione lampante dell’importanza vitale di questa scuola per il territorio e per l’intera marineria italiana. Continueremo a sostenere questa identità per garantire alle future generazioni di naviganti una formazione di assoluto rilievo”.

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