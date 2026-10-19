Scicli, Fratelli d’Italia cresce: nuove adesioni e un gruppo in Consiglio comunale

Scicli, 19 ottobre 2026 – Venerdì 23 ottobre, alle ore 12, presso Palazzo Busacca, si terrà una conferenza stampa dedicata alla presentazione delle nuove adesioni al partito della presidente del Consiglio comunale, Desirè Ficili, e del consigliere comunale Lorenzo Bonincontro. All’incontro parteciperanno il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Moscato, il commissario regionale, on. Luca Sbardella, il senatore Salvo Sallemi e l’on. Giorgio Assenza, insieme ai rappresentanti del gruppo politico locale.

“Fratelli d’Italia continua a crescere a Scicli. Le adesioni di Desirè Ficili e Lorenzo Bonincontro rappresentano un passaggio importante, che rafforza il nostro progetto politico e testimonia la volontà di costruire una presenza sempre più solida e incisiva sul territorio.La nascita di un gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rappresenta un risultato politico importante e un punto di partenza per affrontare con determinazione le sfide che attendono la nostra città”, spiega la nota di Fratelli d’Italia.

Durante la conferenza stampa verranno presentate le linee di impegno del partito e le prospettive del lavoro politico e consiliare. Nel corso della conferenza verranno tracciate le prossime tappe di un percorso politico che punta a rafforzare il radicamento del partito e il suo ruolo nel centrodestra cittadino.

Salva