Sanità digitale a Ragusa e Modica: un’opportunità che rischia di escludere le fasce più fragili

MODICA, 19 Ottobre 2026 – L’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione continua a far discutere, in particolare quando tocca un settore delicato e prioritario come quello della salute pubblica. A sollevare il dibattito sono diverse segnalazioni raccolte negli ultimi tempi tra i cittadini modicani, relative ad alcune criticità riscontrate nell’accesso e nella gestione dei nuovi servizi digitali dell’ASP di Ragusa.

“Le problematiche emerse -spiega Francesco Profetto, studente modicano – riguardano prevalentemente i sistemi telematici per la prenotazione delle visite mediche e per il pagamento dei ticket. Pur trattandosi di testimonianze in fase di verifica, la questione merita un’attenta riflessione e un riscontro puntuale da parte dei vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Se da un lato la digitalizzazione rappresenta un fondamentale passo in avanti per velocizzare le pratiche, snellire le code e alleggerire la burocrazia, dall’altro sorge il dubbio che tali vantaggi non siano attualmente fruibili da tutta la popolazione in modo equo”.

A risentire maggiormente di questa transizione tecnologica sono soprattutto le persone anziane, i cittadini con ridotte competenze digitali o coloro che incontrano difficoltà con la lingua italiana. Per queste categorie, l’uso di un’applicazione su smartphone, l’individuazione della prestazione corretta e il completamento delle procedure di pagamento possono trasformarsi in ostacoli insormontabili. Un’interfaccia poco intuitiva o passaggi macchinosi rischiano così di scoraggiare gli utenti, portandoli in taluni casi a rinunciare del tutto all’accesso alle cure.

Poiché la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale e non un semplice servizio, la soluzione non risiede nel rifiuto della tecnologia, bensì nel renderla pienamente accessibile ed inclusiva. Tra le proposte avanzate per superare l’attuale impasse vi sono il potenziamento dell’assistenza telefonica, la creazione di sportelli fisici di supporto e orientamento presso i presidi sanitari e la diffusione di guide illustrative semplici e immediate.

L’invito rivolto all’ASP di Ragusa, espresso nell’interesse della collettività e a nome di L’Alternativa Socialista di Modica, non vuole essere una critica preconcetta alla modernizzazione o al lavoro degli operatori sanitari, bensì uno stimolo a verificare l’effettiva efficacia degli strumenti in uso. L’auspicio è che l’azienda sanitaria possa accogliere queste osservazioni e introdurre i correttivi necessari affinché la digitalizzazione sia davvero al servizio di tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno.

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