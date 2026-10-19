Ragusa. Le dimissioni dell’assessore Iacono. Il sindaco Cassì: «Scelta personale che rispetto, grazie per oltre 8 anni di grande lavoro»

RAGUSA, 19 Ottobre 2026 – L’assessore Giovanni Iacono ha rimesso le proprie deleghe, formalizzando la decisione al termine di un percorso amministrativo condiviso.

A rompere gli indugi sulle motivazioni è direttamente il sindaco Peppe Cassì, che ha commentato l’uscita dalla squadra dell’amministratore: «Da un po’ di tempo Giovanni Iacono mi manifestava la volontà di rimettere le proprie deleghe; una scelta personale, che rispetto, dettata dal comprensibile desiderio di riappropriarsi del tempo che l’incarico di assessore richiede».

Il primo cittadino ha voluto rimarcare il valore della collaborazione istituzionale e umana portata avanti in questi anni, sottolineando i traguardi raggiunti grazie all’impegno costante profuso nel governo della città: «Ricambio la stima e la gratitudine espressi, e tengo a sottolineare il gran lavoro svolto in oltre 8 anni di proficua collaborazione e gli ottimi risultati conseguiti».

Con le dimissioni di Iacono si apre adesso una fase di riflessione per l’esecutivo cittadino. Lo stesso primo cittadino ha infatti annunciato che prenderà tempo per valutare il quadro politico e amministrativo: «Mi riservo di comunicare a breve, anche all’esito di confronti già avviati, le decisioni conseguenti sulla compagine amministrativa».

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