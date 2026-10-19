Ragusa, Giovanni Iacono lascia la Giunta Cassì: «Non più procrastinabile la fine del mio impegno»

RAGUSA, 19 Ottobre 2026 – Dopo anni di attività al governo della città, Giovanni Iacono ha formalizzato le proprie dimissioni dalla Giunta comunale di Ragusa. Una decisione maturata da tempo e resa nota attraverso una lettera indirizzata direttamente al primo cittadino, Peppe Cassì.

Iacono ha spiegato come l’intenzione di concludere il proprio percorso amministrativo fosse già stata manifestata in passato al Sindaco, il quale lo aveva più volte sollecitato a proseguire il mandato per dare continuità ai progetti in corso. Nel corso degli ultimi mesi, e fino agli ultimi giorni di attività, l’ormai ex assessore ha portato a compimento ed avviato l’iter di numerose iniziative amministrative, prima di ritenere non più rinviabile il termine del proprio impegno nell’esecutivo cittadino.

Nel suo messaggio di saluto, Iacono ha espresso profonda gratitudine e orgoglio per aver servito la propria comunità, definendo gli anni trascorsi alla guida della città come un periodo di profonda svolta e di grandi cambiamenti, caratterizzato da un forte stampo civico. Ringraziamenti accorati sono stati rivolti al sindaco Cassì per la fiducia e la collaborazione condivise, oltre che alla cittadinanza ragusana, alla Giunta e alla maggioranza consiliare.

Un passaggio della nota è stato dedicato anche al movimento civico “Partecipiamo”, di cui Iacono è co-fondatore e che ha rappresentato sia tra i banchi del Consiglio Comunale sia nell’esperienza di governo della città. Infine, l’ex assessore ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai dipendenti comunali e delle società partecipate, agli organi di informazione e a tutte le figure istituzionali e i cittadini con cui ha collaborato nel corso del mandato, sottolineando come l’azione svolta sia sempre stata guidata dalla ricerca del bene comune e dell’interesse generale.

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