Presentazione della nuova tratta del Cammino di San Giacomo in Sicilia da Caltagirone a Ragusa

Ragusa, 19 ottobre 2026 – Un nuovo percorso di fede, natura, cultura, sport e promozione del territorio si aggiunge alla rete dei cammini siciliani ed europei. Sabato 24 ottobre alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Giacomo a Ragusa Ibla (all’interno dei Giardini Iblei) si terrà la presentazione ufficiale del progetto di prolungamento del “Cammino di San Giacomo in Sicilia – Rotta Jacopea del Mediterraneo”. Alla già esistente tratta da Capizzi a Caltagirone, infatti, è stato proposto di aggiungere un’ulteriore tappa, che partendo dal mare di Marina di Ragusa, attraverserà nel segno di San Giacomo alcuni dei luoghi più suggestivi ed evocativi dell’entroterra ibleo e non solo — toccando Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Vizzini, Mineo e Grammichele — fino a raggiungere la città di Caltagirone per congiungersi all’attuale cammino.

Il progetto è promosso da Borgo San Giacomo ETS, ente ideatore e custode del Cammino, dai comuni attraversati dalla nuova tratta, dalle diocesi di Ragusa e Caltagirone, dalla Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero della CESI, dal Capitolo della Sicilia della Confraternita San Jacopo di Perugia e dalla Confraternita di San Giacomo di Ragusa Ibla.

All’incontro di presentazione del progetto, che verrà introdotto dall’assessore allo Sport del Comune di Ragusa Simone Digrandi, interverranno il Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, gli amministratori dei vari comuni interessati, il referente di Borgo San Giacomo ETS Totò Trumino, il Direttore regionale della Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero CESI Don Roberto Fucile, il Priore del Capitolo della Sicilia della Confraternita di San Jacopo di Perugia, Massimo Porta, il presidente della Confraternita di San Giacomo Corrado Giampiccolo.

Durante i lavori verrà illustrato in che modo si svilupperà il progetto, con quali metodi è stata tracciata la rotta (e per quale ragione si partirà dalla costa e si attraverseranno i comuni scelti) e in che modo le realtà dei territori interessati potranno cooperare alla gestione e valorizzazione del Cammino. E’ infatti fondamentale la presenza a questo incontro delle associazioni sportive, culturali e turistiche locali, delle associazioni di camminatori e di pellegrini, degli operatori turistici e di chiunque vuole capirci di più, perché si lavorerà tutti insieme per pianificare la promozione e la valorizzazione del nuovo Cammino. Un percorso che potrà dare vita anche ad attività legate alla camminata sportiva, al fitwalking, al trekking, all’escursionismo, al ciclismo e cicloturismo, alla mountain bike, alle attività equestri e alla mobilità a cavallo, nonché ogni altra forma di fruizione lenta e sostenibile compatibile con le caratteristiche del percorso.

Il progetto del Cammino di San Giacomo è retto da quattro pilastri: Fede, un cammino spirituale e di pellegrinaggio sulle orme di San Giacomo; Accoglienza, un punto di incontro e scambio tra persone, comunità e territori; Cultura, la valorizzazione del ricco patrimonio religioso, storico e artistico locale; Sostenibilità, la promozione del turismo lento, sostenibile e del rispetto ambientale.

Un itinerario di rilievo nazionale ed europeo: il Cammino di San Giacomo in Sicilia, nella sua forma attuale, vanta infatti importanti accreditamenti istituzionali e internazionali, essendo riconosciuto dalla Regione Siciliana e dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) (2021); dalla Confraternita di San Jacopo di Perugia (2021); riconosciuto quale Cammino Jacopeo Italiano dalla Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (2022). E’ inserito nella European Federation Camino Europa Compostela (2022), nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani del Ministero del Turismo (2023) e nella Rete dei Cammini e Sentieri di Sicilia (2023) e nella European Federation of Saint James Way (2026).

La nascita di questa nuova tratta rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo e connessione per tutto il nostro territorio, facendo rete tra Comuni, promuovendo un turismo lento e sostenibile e valorizzando la nostra identità culturale e spirituale all’interno delle più prestigiose reti jacopee europee.

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