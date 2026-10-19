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Politica | Pozzallo

Pozzallo. Al via i lavori di asfalto di un notevole numero di arterie urbane cittadine

Ordinata sospensione immediata dei lavori dell’Enel in tutto il territorio comunale.
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Pozzallo, 19 ottobre 2026 – Sono iniziate le operazioni di scarificazioni di alcune arterie urbane che sono propedeutiche alla realizzazione del nuovo manto stradale. Sempre a partire da oggi, il Sindaco ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori da parte di tutte le imprese incaricate dall’Enel, fino a quando non ci saranno impegni chiari e precisi dell’Azienda, non solo sull’esecuzione degli scavi, ma anche e soprattutto sul ripristino dell’asfalto che deve essere sistemato a norma di legge. Non è possibile, dichiara il Primo Cittadino Roberto Ammatuna,  che ogni anno l’Amministrazione Comunale impegni somme ingenti (finanziamenti regionali e nazionali) per la pavimentazione delle strade e poi ci siano delle imprese che non eseguono i lavori di normale ripristino dell’asfalto, lasciando parecchie arterie urbane cittadine in uno stato di degrado inaccettabile.

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