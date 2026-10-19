  • 19 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Ottobre 2026 -
Attualità | Modica

Modica. Sospeso temporaneamente il conferimento del secco non riciclabile*

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 19 Ottobre 2026 – A causa dello sciopero degli autotrasportatori, si è determinata l’impossibilità di conferire i rifiuti indifferenziati presso l’impianto TMB di Cava dei Modicani.

Pertanto, il sindaco di Modica ha invitato a sospendere temporaneamente l’esposizione del secco non riciclabile fino a nuova comunicazione.

“Preciso anche che la raccolta di tutte le altre frazioni differenziate sarà regolarmente garantita e nel rispetto del calendario ordinario.

Per contenere i disagi derivanti da questa situazione, indipendente dalla volontà dell’Amministrazione comunale, raccomando la massima attenzione nella separazione dei rifiuti, privilegiando una corretta raccolta differenziata e riducendo quanto più possibile la produzione della frazione indifferenziata.

Come Amministrazione comunale, ringrazio la cittadinanza per la collaborazione e assicuro che saranno forniti tempestivi aggiornamenti sul ripristino delle normali condizioni di conferimento e raccolta”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube