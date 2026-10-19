Modica. Sospeso temporaneamente il conferimento del secco non riciclabile*

MODICA, 19 Ottobre 2026 – A causa dello sciopero degli autotrasportatori, si è determinata l’impossibilità di conferire i rifiuti indifferenziati presso l’impianto TMB di Cava dei Modicani.

Pertanto, il sindaco di Modica ha invitato a sospendere temporaneamente l’esposizione del secco non riciclabile fino a nuova comunicazione.

“Preciso anche che la raccolta di tutte le altre frazioni differenziate sarà regolarmente garantita e nel rispetto del calendario ordinario.

Per contenere i disagi derivanti da questa situazione, indipendente dalla volontà dell’Amministrazione comunale, raccomando la massima attenzione nella separazione dei rifiuti, privilegiando una corretta raccolta differenziata e riducendo quanto più possibile la produzione della frazione indifferenziata.

Come Amministrazione comunale, ringrazio la cittadinanza per la collaborazione e assicuro che saranno forniti tempestivi aggiornamenti sul ripristino delle normali condizioni di conferimento e raccolta”.

Salva