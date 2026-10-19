Insegue e sperona l’ex fidanzata e il nuovo compagno: 22enne arrestato per tentato femminicidio ad Acate

RAGUSA/ACATE, 19 Ottobre 2026 – Si è sfiorata la tragedia durante la scorsa estate nelle campagne del Ragusano, dove una tranquilla serata estiva ha rischiato di trasformarsi in un duplice omicidio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa e della Stazione di Acate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di ventidue anni, residente ad Acate, gravemente indiziato del tentato femminicidio dell’ex fidanzata e del tentato omicidio del suo nuovo compagno. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

La ricostruzione degli eventi, scaturita da una meticolosa attività investigativa, delinea un’aggressione brutale maturata a seguito della fine della relazione sentimentale tra il giovane e l’ex compagna, interrotta circa un anno fa e mai accettata dal ragazzo. Intercettata l’utilitaria su cui viaggiava la coppia all’uscita dal proprio luogo di lavoro ad Acate, l’indagato si sarebbe messo al loro inseguimento a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata con l’intento di speronarli. Raggiunta la vettura delle vittime, la avrebbe urtata con violenza, spingendola fuori carreggiata fino a farla schiantare contro un muretto a secco.

La furia dell’aggressore non si è però fermata con l’incidente. Secondo le testimonianze raccolte e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dislocate lungo la strada provinciale, il ventiduenne avrebbe effettuato un’inversione di marcia per puntare l’auto – con lo sportello ancora visibilmente danneggiato dall’impatto – direttamente contro la ragazza nel tentativo di investirla. Subito dopo, eseguendo una seconda inversione, avrebbe cercato di travolgere anche il nuovo compagno di lei. Solo la prontezza di riflessi e l’istinto di sopravvivenza dei due giovani, riusciti a scansarsi e a fuggire in tempo, hanno evitato che l’episodio si concludesse in tragedia.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti attraverso testimonianze e riprese video hanno fornito un quadro indiziario solido, tale da giustificare l’emissione della massima misura cautelare. La vicenda si inserisce nella cornice normativa del “Codice Rosso” e vede contestata, a titolo di capo di imputazione provvisorio, anche la recente fattispecie di reato di femminicidio introdotta dall’articolo 577-bis del codice penale. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Trattandosi di un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, nei confronti dell’indagato si applica il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva.

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