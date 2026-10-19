Ginnastica aerobica: alla Coppa Campioni Nazionale “Gold” ottimi risultati per la Motyka Modica

Modica, 19 ottobre 2026 – Si è disputata nel weekend appena trascorso la Coppa Campioni Nazionale “Gold” di Ginnastica aerobica.

Tra le società protagoniste a Pomigliano d’Arco, anche la Motyka Modica, presente sia in campo maschile, sia in campo femminile e coppia mista, con Samuele Iemmolo e Giulia Cappello.

La spedizione modicana torna a casa dalla trasferta partenopea con due primi posti nazionali e un ottimo piazzamento e un ottimo piazzamento individuale.

In campo maschile, protagonista assoluto è stato Samuele Iemmolo. L’allievo di Mariastella Vittorio, infatti, nella categoria individuale senior gold ha conquistato il titolo con una prova quasi impeccabile per tecnica ed esecuzione.

Ottima prova anche per Giulia Cappello, che nella categoria individuale senior femminile ha concluso la sua performance in sesta posizione, confermandosi così tra le migliori atlete italiane della specialità.

L’altro primo posto nazionale è arrivato nella categoria coppia mista, dove i due atleti della Motyka Modica hanno sbaragliato la concorrenza salendo così sul gradino più alto del podio.

Da Pomigliano d’Arco, dunque, per la Motyka Modica arrivano dei risultati che premiano il lavoro quotidiano in palestra, la programmazione tecnica e i sacrifici degli atleti delle loro famiglie e dello staff tecnico.

“Sono molto soddisfatta per i risultati ottenuti da Samuele e Giulia – dichiara l’istruttrice Mariastella Vittorio – perchè stanno crescendo e insieme a loro crescono le loro consapevolezze e le loro sicurezze. Sia Giulia, sia Samuele – continua – hanno fatto una gara di alto livello, dimostrando grande maturità. Portare a Modica due primi posti in una competizione difficile come la coppa campioni nazionale gold – conclude Mariastella Vittorio – è per noi motivo di grande orgoglio”.

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