Cittadella dello Sport di Ragusa, Ordine degli architetti: “Il concorso di progettazione garantisce qualità, trasparenza e visione per il futuro della città”

Ragusa, 19 ottobre 2026 – L’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa accoglie con particolare soddisfazione la pubblicazione del concorso di progettazione in due fasi promosso dal Comune di Ragusa per la realizzazione della futura Cittadella dello Sport, un intervento strategico dal valore complessivo stimato in oltre 6,2 milioni di euro che interesserà un’area di circa 195mila metri quadrati compresa tra le vie Rumor, Berlinguer, Cartia e Psaumida.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di straordinaria importanza per il territorio, non soltanto sotto il profilo urbanistico ma anche sotto quello sociale e culturale. L’obiettivo del bando è infatti quello di trasformare e riqualificare l’area della Scuola dello Sport attraverso la creazione di un innovativo polo di housing sociale destinato agli studenti, attorno al quale sviluppare spazi e funzioni complementari dedicati allo studio, alla socializzazione, allo sport all’aria aperta, alle manifestazioni sportive e agli eventi collettivi.

Per l’Ordine degli Architetti di Ragusa, la scelta della procedura concorsuale rappresenta un segnale importante di attenzione alla qualità dell’architettura e alla centralità del progetto nei processi di trasformazione urbana.

“Non consideriamo questo risultato come un semplice atto amministrativo ma come l’affermazione di una precisa cultura del progetto”, sottolinea il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello, a nome del Consiglio che ha elaborato le riflessioni in questione. “Da anni sosteniamo che il concorso di progettazione deve diventare lo strumento privilegiato per la realizzazione delle opere pubbliche, perché consente di selezionare la migliore idea progettuale attraverso criteri di qualità, trasparenza e confronto meritocratico. È una procedura che valorizza le competenze, garantisce l’anonimato dei partecipanti e affida il giudizio a commissioni qualificate”.

L’Ordine provinciale rivendica il ruolo svolto negli anni per promuovere il ricorso ai concorsi di progettazione come strumento di crescita del territorio, interpretando una funzione non soltanto ordinistica ma anche culturale e istituzionale.

“L’Ordine non è spettatore dei processi di trasformazione urbana”, prosegue Pitruzzello. “Vogliamo essere un interlocutore attivo delle amministrazioni e delle istituzioni, capace di promuovere la qualità dell’architettura e di indirizzare le scelte verso procedure che garantiscano il miglior risultato possibile per le comunità. La Cittadella dello Sport rappresenta un esempio concreto di questa visione”. Particolare rilevanza assume inoltre l’utilizzo della piattaforma telematica ufficiale Awn, messa a disposizione dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori. Una scelta che assicura il rispetto dei principi di anonimato, tracciabilità, trasparenza e regolarità procedurale durante tutte le fasi del concorso.

“L’adozione della piattaforma Awn costituisce una garanzia per tutti i concorrenti e per la stessa amministrazione comunale”, evidenzia Pitruzzello. “Parliamo di uno strumento certificato, riconosciuto a livello nazionale, che consente di gestire procedure complesse nel pieno rispetto delle regole. L’Ordine degli architetti di Ragusa ha sostenuto e accompagnato questo percorso fin dalla sua origine, prima con il Consiglio guidato dal presidente Scollo e oggi con l’attuale governance, attraverso la sottoscrizione del protocollo che consente al Comune di utilizzare la piattaforma concorsi Awn”.

Il presidente dell’Ordine sottolinea poi come il bando rappresenti una significativa opportunità professionale soprattutto per i giovani progettisti: “La struttura del concorso a due fasi riduce molte delle barriere che spesso limitano l’accesso alle gare pubbliche, favorendo la partecipazione di giovani professionisti e nuovi talenti. È una preziosa occasione di confronto, crescita e valorizzazione delle competenze. Rivolgiamo quindi un invito a tutti i colleghi, e in particolare alle nuove generazioni di architetti, a cogliere questa sfida progettuale con entusiasmo e spirito innovativo”.

L’Ordine degli architetti della provincia di Ragusa auspica infine che l’esperienza della Cittadella dello Sport possa costituire un modello virtuoso da seguire anche per le future opere pubbliche.

“Ci auguriamo che sempre più enti e amministrazioni scelgano la strada del concorso di progettazione”, conclude Pitruzzello. “Quando si investe sulla qualità del progetto si investe sul futuro delle città, sulla sostenibilità degli interventi e sul benessere delle comunità. La buona architettura non è un costo, ma un valore che produce benefici duraturi per l’intero territorio”.

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