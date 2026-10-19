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Politica regionale

Caro carburanti, Gennuso(FI): “Dal governatore Schifani rassicurazioni importanti: soluzione vicina”

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Palermo, 19 ottobre 2026 – “In questa lunga settimana ho avuto più volte contatti con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per fare il punto sulla situazione legata al caro carburanti e sulle difficoltà che stanno interessando il sistema dei trasporti e l’approvvigionamento delle merci. Il presidente Schifani, in stretto contatto sin da subito con il governo nazionale per individuare una soluzione alle criticità segnalate e per rappresentare a Roma le esigenze del territorio siciliano, mi ha rassicurato: la soluzione, l’intesa per uno sblocco della vicenda è questione di giorni”.

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che segue con attenzione gli sviluppi della protesta che ha segnato un fine settimana difficile per la Sicilia, con il blocco pacifico dei trasporti e le crescenti preoccupazioni per le conseguenze sulla distribuzione dei prodotti. Le ripercussioni cominciano a farsi sentire anche sul fronte della distribuzione alimentare, in particolare per il comparto ortofrutticolo, con le prime segnalazioni di supermercati rimasti senza alcuni rifornimenti. Una situazione che rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà di cittadini, operatori commerciali e imprese.

“È fondamentale che si arrivi rapidamente a una soluzione, perché le ripercussioni rischiano di coinvolgere l’intera economia siciliana, dalle imprese agricole agli autotrasportatori, fino ai consumatori. La situazione è seguita costantemente e il dialogo istituzionale sta procedendo nella direzione giusta”, aggiunge il deputato regionale.

“Sono certo che il lavoro portato avanti dal presidente Schifani con Roma si tradurrà a breve in una risposta concreta. La Sicilia ha bisogno di certezze per garantire la continuità dei trasporti, tutelare le attività produttive e scongiurare ulteriori disagi per i cittadini”, conclude Gennuso.

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