Calcio, Eccellenza. Vittoria, rimonta da applausi a Palazzolo: sotto di due gol, i biancorossi la ribaltano 3-2

PALAZZOLO, 19 Ottobre 2026 – Una prova di grande carattere e determinazione regala al Vittoria un successo preziosissimo su un campo storicamente ostico. Il Palazzolo, compagine reduce dalla vittoria contro l’FC Augusta e dal pareggio strappato all’Acireale, si confermava avversario quanto mai insidioso. Nonostante le premesse e un avvio da incubo, i biancorossi sono riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, conquistando tre punti pesanti al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltata con una straordinaria reazione nella ripresa.

L’inizio del match si rivela tutto in salita per la formazione ospite, punita a freddo nei primi minuti di gioco. Al 1′ è Orteca a sbloccare il punteggio per i padroni di casa, seguito al 14′ dal raddoppio firmato da Catanzaro. Sotto di due reti a zero, la partita sembrava incanalarsi sui binari più sfavorevoli, ma negli spogliatoi matura la svolta. Decisive le mosse tattiche di mister Galfano, che ad inizio secondo tempo stravolge l’assetto con tre cambi immediati: dentro Perez per Romero, Simola per Di Vita e Isabelinha per Cannino.

La scossa è immediata. Dopo appena due minuti della ripresa, è proprio il neoentrato Isabelinha ad accorciare le distanze, riaprendo i giochi e infondendo nuova linfa al Vittoria. I biancorossi prendono progressivamente in mano l’inerzia della gara e al 26′ trovano il meritato pari con Slojkowski, lesto a finalizzare un suggerimento di Simola. Non contenti del pareggio, gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore, sfiorando a più riprese il sorpasso e timbrando anche una traversa. Il premio alla generosità arriva al 43′, quando Tassi mette a segno la rete del definitivo 3-2 che fa esplodere la gioia della panchina e dei tifosi.

Un’affermazione fondamentale per morale e classifica, giunta al culmine di una settimana particolarmente complessa, caratterizzata dall’avvicendamento in panchina e dal recente insediamento del nuovo tecnico.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo ostico e contro una squadra in salute – ha commentato a fine gara mister Galfano – ma i ragazzi sono stati fantastici. Andare sotto di due gol avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque, soprattutto in un momento di transizione come questo, invece la squadra ha tirato fuori un orgoglio incredibile. Le sostituzioni hanno dato i frutti sperati, ma il merito è tutto del gruppo che ha creduto nella vittoria fino all’ultimo minuto».

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