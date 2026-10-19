Buscemi(Controcorrente): “Il degrado del centro storico di Ragusa non può essere ignorato”

Ragusa, 19 ottobre 2026 – “Il centro storico superiore di Ragusa continua a vivere una situazione di crescente difficoltà che non può più essere affrontata con interventi sporadici o misure tampone. Occorre una strategia condivisa, concreta e di lungo periodo che coinvolga tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, le associazioni di categoria, i comitati civici e gli uffici competenti”.

A dichiararlo è il consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi, che lancia la proposta di istituire un tavolo tecnico-politico permanente dedicato esclusivamente alle problematiche del centro storico superiore: “Da tempo cittadini, commercianti e residenti segnalano una serie di criticità che si stanno sommando e che rischiano di compromettere ulteriormente la vivibilità e l’attrattività di una delle aree più importanti della città. Parliamo di locali e immobili chiusi, fenomeni di abbandono urbano, problemi legati alla pulizia di alcune zone, episodi di vandalismo, carenza di manutenzione in diversi spazi pubblici, difficoltà nella gestione della viabilità e della sosta, oltre alle problematiche sociali che emergono sempre più frequentemente nel cuore della città”.

Secondo Buscemi è necessario superare la logica dello scontro politico e aprire una fase nuova di collaborazione istituzionale: “Non è il momento delle polemiche né delle bandierine di partito. C’è una consapevolezza diffusa: così non si può più andare avanti. I disagi che si registrano quotidianamente sono troppi e meritano una risposta all’altezza. Per questo propongo la convocazione di un tavolo tecnico-politico che metta attorno allo stesso tavolo maggioranza e opposizione per individuare soluzioni condivise e definire un piano operativo con obiettivi precisi e tempi certi”.

Per il consigliere di Controcorrente, il centro storico superiore rappresenta un patrimonio da salvaguardare sotto il profilo urbanistico, economico e sociale.

“Non possiamo limitarci a registrare il malcontento dei residenti o le difficoltà degli operatori economici. Dobbiamo costruire un’azione massiccia che abbia realmente un impatto sul territorio. Servono interventi sul decoro urbano, sulla sicurezza, sulla valorizzazione degli immobili esistenti, sul sostegno alle attività commerciali e sulla capacità di riportare persone e servizi nel centro cittadino”.

Buscemi evidenzia inoltre come il rilancio dell’area debba diventare una priorità dell’agenda amministrativa: “Il centro storico superiore non può essere considerato un problema da gestire, ma una risorsa da rilanciare. Per farlo occorre mettere insieme competenze tecniche, visione politica e confronto con la cittadinanza. Sono convinto che tutte le forze presenti in Consiglio comunale possano dare un contributo importante in questa direzione”.

“Ragusa merita un centro storico vivo, curato e sicuro. L’auspicio è che questa proposta possa essere accolta nel più breve tempo possibile, avviando un percorso condiviso che restituisca risposte concrete ai cittadini e una prospettiva di rilancio ad una parte fondamentale della nostra città”, conclude Buscemi.

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