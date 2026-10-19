Antoci e Drago sui lavori a Modica: «Oltre 15 milioni di euro veri per trasformare la città nei prossimi cinque anni

MODICA, 19 Ottobre 2026 – Oltre 15 milioni di euro destinati a trasformare il volto di Modica nei prossimi cinque anni, spaziando dalla mobilità sostenibile al rilancio dei centri storici, fino allo sport e alla sicurezza stradale. È questo il bilancio straordinario tracciato a margine della firma dei disciplinari da parte dei sei sindaci dell’area Fua (Functional Urban Area) di Ragusa, che rende ufficialmente esecutivo un pacchetto di interventi atteso da decenni. A dare la conferma della concretezza delle risorse sono gli ex assessori comunali di Modica, Tino Antoci ed Antonio Drago, i quali sottolineano come non si tratti di semplici annunci, ma di fondi reali, certi e già decretati, pronti a tradursi in cantieri operativi.

Il cuore del piano si divide in due grandi canali di finanziamento. Il primo, legato appunto ai fondi Fua, porta a Modica oltre 10 milioni e 400 mila euro destinati a cinque opere strategiche individuate con una scelta politica precisa: valorizzare ogni area del territorio comunale senza lasciare indietro alcuna frazione. “Tra gli interventi più attesi – spiegano – spicca la realizzazione del parcheggio di San Giovanni a Modica Alta, un’opera strategica dotata di area d’interscambio che la città attende da trent’anni e destinata a rivoluzionare la vivibilità e la fruizione turistica del centro storico. Sul fronte della mobilità e del commercio, la frazione Sorda vedrà il completamento del Polo commerciale grazie alla realizzazione della quarta corsia e alla riqualificazione dell’asse urbano. Fondamentale anche lo sguardo alla fascia costiera, dove sorgerà la prima pista ciclopedonale della città per collegare Marina di Modica a Maganuco, intervento accompagnato dal restyling della piazzetta di Maganuco. A completare il quadro Fua ci sono la riqualificazione dello stadio “Pietro Scollo” e l’efficientamento energetico della scuola Sacro Cuore”.

A queste risorse si sommano ulteriori 5 milioni di euro erogati direttamente dal Ministero dell’Interno. I fondi del Viminale, i cui decreti risultano già emanati e in attesa solo della formale variazione di bilancio, serviranno a finanziare la riqualificazione dei bagni diurni di via Santa Elisabetta e della relativa viabilità, la sistemazione del geodetico di via Fabrizio e oltre 3 milioni di euro destinati al rifacimento degli asfalti e alla messa in sicurezza dell’intera rete stradale. Nel complesso, la cifra complessiva supera persino la dote finanziaria ottenuta in precedenza con il Pnrr e con Agenda Urbana, segnando il punto d’arrivo di un intenso lavoro di programmazione avviato dall’amministrazione e condotto in stretta sinergia con la sindaca Maria Monisteri e gli uffici tecnici comunali. “Con gli atti definitivi in mano, le prime gare d’appalto sono pronte a partire già entro la fine dell’anno, dando ufficialmente il via alla stagione dei cantieri”.

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