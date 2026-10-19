Agricoltura e pesca, a breve il bando per finanziamenti a tasso agevolato

Palermo, 19 ottobre 2026 – Il sogno si avvera: finalmente la nuova norma riguardante i finanziamenti agricoli e per la pesca a tasso agevolato per l’acquisto di scorte e per il credito di esercizio diventa realtà. Dopo l’approvazione della norma a mia firma nella finanziaria 2026 ed il conseguente stanziamento delle risorse, l’IRCA è stata messa in condizione di poter portare avanti le convenzioni con l’Assessorato all’Agricoltura per istituire il rapporto che porterà all’attuazione per i prossimi anni di una misura che il mondo agricolo e della pesca ha chiesto fortemente attraverso le proprie associazioni di categoria. Tutto ciò è avvenuto grazie all’impegno, oltre degli Assessori Tamajo e Sammartino, del Commissario IRCA Rizzo, del Direttore Generale Terranova. La prossima settimana sarà pubblicato il bando che darà la possibilità alle Aziende di poter avere 15 giorni per preparare la documentazione per partecipare”. Di seguito si riportano le indicazioni di massima sulle due misure per una più agevole partecipazione:

MISURA 1: Credito di Esercizio

Finalità: Supportare le imprese per far fronte ai mutamenti climatici, all’incremento dei costi energetici e alle esigenze finanziarie di gestione.

Supportare le imprese per far fronte ai mutamenti climatici, all’incremento dei costi energetici e alle esigenze finanziarie di gestione. Destinatari: Settore Agricolo: Imprese agricole, di trasformazione e agriturismi con sede legale e operativa in Sicilia, iscritte al Registro delle Imprese. Settore Pesca: Imprese della pesca, dell’acquacoltura, della filiera ittica, pescaturismo e ittiturismo con sede legale e operativa in Sicilia, iscritte al Registro delle Imprese.

Tipologia di aiuto: Finanziamento a tasso agevolato nei limiti della normativa de minimis.

Finanziamento a tasso agevolato nei limiti della normativa de minimis. Dotazione finanziaria: € 1.500.000,00 (al momento).

€ 1.500.000,00 (al momento). Procedura: Valutativa a sportello.

Valutativa a sportello. Importo concedibile: Da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 30.000,00 (a scaglioni di € 500,00), determinato nella misura del 25% del volume d’affari dell’ultima dichiarazione fiscale. Per le imprese di nuova costituzione o con volume d’affari inferiore a € 20.000,00, l’importo massimo concedibile è pari a € 5.000,00.

Da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 30.000,00 (a scaglioni di € 500,00), determinato nella misura del 25% del volume d’affari dell’ultima dichiarazione fiscale. Per le imprese di nuova costituzione o con volume d’affari inferiore a € 20.000,00, l’importo massimo concedibile è pari a € 5.000,00. Durata del finanziamento: Da 28 a 32 mesi (commisurata all’importo concesso), di cui 4 mesi di ammortamento/preammortamento.

Da 28 a 32 mesi (commisurata all’importo concesso), di cui 4 mesi di ammortamento/preammortamento. Tasso di interesse agevolato: 40% (o 30% per i giovani imprenditori) del tasso di riferimento, aumentato di un punto, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.

40% (o 30% per i giovani imprenditori) del tasso di riferimento, aumentato di un punto, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo. Modalità e tempi di presentazione: Domande tramite piattaforma dedicata alle agevolazioni; tempi di istruttoria pari a 45 giorni.

Domande tramite piattaforma dedicata alle agevolazioni; tempi di istruttoria pari a 45 giorni. Garanzie richieste:

MISURA 2: Finanziamenti per l’Acquisto di Scorte

Finalità: Facilitare l’acquisizione di scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti necessari all’attività d’impresa.

Facilitare l’acquisizione di scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti necessari all’attività d’impresa. Destinatari: Settore Agricolo: Imprese agricole, di trasformazione e agriturismi con sede legale e operativa in Sicilia, iscritte al Registro delle Imprese. Settore Pesca: Imprese della pesca, dell’acquacoltura, della filiera ittica, pescaturismo e ittiturismo con sede legale e operativa in Sicilia, iscritte al Registro delle Imprese.

Tipologia di aiuto: Finanziamento a tasso agevolato nei limiti della normativa de minimis.

Finanziamento a tasso agevolato nei limiti della normativa de minimis. Dotazione finanziaria: € 3.500.000,00 (al momento).

€ 3.500.000,00 (al momento). Procedura: Valutativa a sportello.

Valutativa a sportello. Importo concedibile: Da un minimo di € 5.000,00 fino a un massimo di € 30.000,00 (a scaglioni di € 500,00).

Da un minimo di € 5.000,00 fino a un massimo di € 30.000,00 (a scaglioni di € 500,00). Durata del finanziamento: Da 28 a 32 mesi (commisurata all’importo concesso), di cui 4 mesi di preammortamento.

Da 28 a 32 mesi (commisurata all’importo concesso), di cui 4 mesi di preammortamento. Tasso di interesse agevolato: 40% (o 30% per i giovani imprenditori) del tasso di riferimento, aumentato di un punto, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.

40% (o 30% per i giovani imprenditori) del tasso di riferimento, aumentato di un punto, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo. Spese ammissibili: Spese sostenute (comprovate da fatture corredate da lettere liberatorie) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda: Per le imprese agricole: Fitofarmaci, fertilizzanti, mangimi, energia elettrica, carburanti, ecc. Per le imprese della pesca: Reti, cime, novellame, materiali per la conservazione, carburanti, lubrificanti, ecc.

Spese sostenute (comprovate da fatture corredate da lettere liberatorie) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda: Modalità e tempi di presentazione: Domande tramite piattaforma dedicata alle agevolazioni; tempi di istruttoria pari a 45 giorni.

Domande tramite piattaforma dedicata alle agevolazioni; tempi di istruttoria pari a 45 giorni. Garanzie richieste:

Nei prossimi giorni andrà in Aula per l’approvazione la variazione di bilancio che metterà a disposizione ulteriori risorse pari a 2 milioni, proposti dal sottoscritto e da tutto il gruppo della DC, condivisi dal Governo e dagli altri Partiti. Ringrazio, oltre a quanti già citati, il responsabile della struttura Irca ed i componenti della stessa che hanno dimostrato grande professionalità. Irca nei prossimi anni potrà essere utilizzata anche per altri progetti strategici per la crescita e il sostegno delle aziende siciliane.

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