Vertice del Centrodestra a Scicli: “Incontro proficuo: uniti per dare risposte al territorio”

Scicli, 18 ottobre 2026 – Si è trattato di un incontro proficuo con gli altri rappresentanti e coordinatori delle forze di centrodestra della provincia, un confronto incentrato soprattutto sui temi e sulle prospettive del nostro territorio».

Lo dichiarano i coordinatori provinciali iblei di Fratelli d’Italia Giovanni Moscato, di Forza Italia Giancarlo Cugnata, dell’MPA on. Fabio Manco e di Noi moderati Giovanni Tumino, a margine del coordinamento provinciale del centrodestra che si è tenuto venerdì a Scicli.

«Le forze politiche che a Roma governano la Nazione e a Palermo guidano la Regione – dichiarano gli esponenti del centrodestra – devono ritrovarsi con la stessa unità di intenti anche sul territorio al quale occorrono risposte concrete. Siamo alla vigilia della prossima legge di bilancio e della prossima finanziaria regionale: è dunque fondamentale offrire alle nostre comunità risposte univoche, nel segno del confronto e della collaborazione.

Il coordinamento di Scicli segna inoltre l’avvio di una fase di dialogo in vista delle prossime elezioni amministrative: «Si apre un percorso di confronto all’interno del centrodestra – spiegano i coordinatori – con una naturale apertura alle forze politiche e civiche che possono far parte del perimetro della coalizione».

«Questo è stato uno dei primi appuntamenti e ne seguiranno altri, con confronti frequenti che ci accompagneranno verso le importanti sfide elettorali che attendono diverse realtà della provincia», concludono.

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