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Modica | Sport

Serie D, Calcio. Modica-Athletic Palermo. L’arbitro si fa male. Gara rinviata

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MODICA, 18 Ottobre 2026 – Un infortunio inaspettato ha costretto a un brusco e insolito stop il match del campionato di Serie D tra Modica e Athletic Palermo. La sfida, valida per la stagione in corso, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi dopo che il direttore di gara è stato costretto a dare forfait a causa di un problema fisico.

Il colpo di scena è maturato poco prima dello scoccare della mezz’ora del primo tempo. Sul rettangolo verde dello stadio “Pietro Scollo”, la gara viaggiava su ritmi agonistici intensi ma corretti, con le due compagini ancora bloccate sul risultato a reti inviolate (0-0) e poche vere occasioni da rete registrate da ambo i lati.

All’improvviso, l’arbitro designato per l’incontro, il signor Cazzavillan della sezione di Vicenza, ha accusato un problema fisico  che gli ha impedito di proseguire la direzione dell’incontro.

Dopo le prime cure prestate dallo staff medico presente a bordo campo e i tentativi di recupero, è apparso subito chiaro che il fischietto veneto non sarebbe stato in grado di continuare la direzione della gara.

Non essendo prevista la figura del quarto uomo in questa categoria e non essendoci tra gli assistenti o tra i designati ufficiali un direttore di gara di riserva abilitato a subentrare, si è dovuto procedere inevitabilmente alla sospensione definitiva della partita.

Le due squadre sono così rientrate negli spogliatoi in attesa che la Lega Nazionale Dilettanti si esprima sulla ripetizione della gara. Il match riprenderà dal primo minuto (o secondo le normative federali vigenti in caso di sospensione per causa di forza maggiore prima dell’intervallo) in una data che verrà calendarizzata nei prossimi giorni.

Un epilogo amaro per i tifosi presenti sugli spalti e per i 22 in campo, costretti a rimandare l’appuntamento con i tre punti.

© Riproduzione riservata

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