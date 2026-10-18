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Ragusa | Sport

Ragusa Calcio, la crisi si fa drammatica: crollo a Barcellona e ultimo posto a vista

L'ennesima sconfitta sul campo della Nuova Igea Virtus (3-1) certifica un avvio di campionato disastroso. Tra fragilità difensive e tensioni ambientali, la salvezza rischia di diventare un miraggio
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NUOVA IGEA – RAGUSA 3 – 1

MARCATORI: 57’ Cicirello (Igea Virtus),  75’ Golfo (Ragusa),  80’ Vacca (Igea Virtus), 83’ Samake (Igea Virtus).

Barcellona Pozzo di Gotto, 18 Ottobre 2026 – Continua a precipitare la stagione del Ragusa. Quella maturata sul campo della Nuova Igea Virtus è l’ennesima battuta d’arresto di un avvio di campionato che definire negativo sarebbe persino riduttivo. Gli azzurri escono sconfitti per 3-1 dal D’Alcontres-Barone e restano inchiodati a una classifica che fa paura: appena tre punti conquistati nelle prime otto giornate e una situazione che, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più preoccupanti. Il baratro è vicino e la sensazione, sempre più diffusa tra tifosi e addetti ai lavori, è che non ci sia più tempo da perdere. La squadra continua a mostrare fragilità tecniche, tattiche e soprattutto mentali. E allora la domanda sorge spontanea: che cosa si aspetta per dare una svolta vera? È evidente che servano scelte forti e una rifondazione che coinvolga tutti gli aspetti del progetto sportivo.

Eppure, a Barcellona Pozzo di Gotto, il Ragusa aveva anche dato l’impressione di potere portare a casa un risultato utile. Nel primo tempo la squadra azzurra ha contenuto senza particolari affanni i tentativi dei padroni di casa, rendendosi pericolosa al 16′ con una punizione di Martorelli respinta da Creuso. Una prestazione ordinata che aveva consentito agli ospiti di chiudere i primi 45 minuti sullo 0-0.

Nella ripresa, però, sono riemersi tutti i problemi che stanno accompagnando questa difficile stagione. L’Igea Virtus ha trovato il vantaggio all’8′ con Cicirello, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area di rigore. Il Ragusa non si è arreso ed è riuscito a rimettere il match in equilibrio al 25′ grazie a Golfo, che ha finalizzato al meglio una rapida ripartenza approfittando di alcune incertezze della retroguardia giallorossa. Il pareggio, tuttavia, è durato poco: al 34′ Vacca ha riportato avanti i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, evidenziando ancora una volta le difficoltà del Ragusa nelle marcature e nelle palle inattive. Quattro minuti più tardi è arrivato il colpo del definitivo ko con Samake, che ha firmato il 3-1 chiudendo i conti.

Il risultato finale premia la Nuova Igea Virtus, che festeggia nel migliore dei modi l’esordio in panchina di Giacomo Modica, mentre in casa Ragusa aumentano inevitabilmente i motivi di preoccupazione. Otto partite sono un campione ormai significativo e i numeri non lasciano spazio a interpretazioni: tre punti raccolti, una classifica drammatica e un’identità di squadra che continua a non emergere.

La stagione è ancora lunga, ma la permanenza in Serie D non può essere affidata alla speranza o alla fiducia nel tempo. Né tantomeno alle riunioni estemporanee del venerdì sera che servono soltanto per acquisire un poco di credito tra i pochi tifosi che ancora prestano credibilità a personaggi sportivi che hanno danneggiato, dal punto di vista dell’immagine, il tanto di buono che era stato fatto negli ultimi anni. Serve una scossa immediata, servono decisioni coraggiose e serve soprattutto un’inversione di tendenza che, al momento, non si intravede. Perché il rischio concreto è che, continuando di questo passo, la rincorsa alla salvezza si trasformi presto in una missione quasi impossibile.

RISULTATI 8^ GIORNATA

Avola – Sambiase 1 – 1

Modica – Athletic Palermo SOSPESA

Nissa – Reggina 1 – 2

Nuova Igea Virtus – Ragusa 3 – 1

Trapani – CastrumFavara 1 – 0

Vibonese – Gela 1 – 1

Lamezia – Enna 3 – 0

Milazzo – Giesse PraiaTortona 3 – 1

Licata – Siracusa 2 – 1

CLASSIFICA

Reggina 19

Sambiase e Licata 17

Avola 16

Vibonese 15

Nuova Igea 14

Milazzo 13

Digiesse 12

Nissa 9

Athletic Palermo e Lamezia 8

Siracusa (- 7), CastrumFavara e Modica(*) 7

Gela (-1) 6

Trapani  (-5) 4

Ragusa 3

Enna 1

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